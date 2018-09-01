(Görüntülü) MXGP sıralama turları ile başladı

Mustafa AKIN - Satılmış AKKAŞ / Afyonkarahisar,(DHA)





Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) sıralama turları ile start aldı.



Dünya Motokros Şampiyonası\'nın (MXGP) 18\'inci ayağı, Afyonkarahisar\'da 800 bin metrekarelik alana inşa edilen pistte sıralama turları ile başladı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu\'nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan ve şampiyonada 36 ülkeden 80 sporcu mücadele edecek.



23 kişinin mücadele ettiği MX2 sıralama yarışında 1\'inci Letonyalı sporcu Pauls Jonass, 2\'nci İspanya\'dan Jorge Prado, 3\'üncü Danimarkalı Kjer Thomas Olsen olurken Türk sporculardan Mustafa Çetin 18\'inci, Furkan Valimaki 20\'nci, Emircan Şenkalaycı 21\'inci, Yasin Karaböce ise 22\'nci sıraya yerleşti.



22 kişinin mücadele ettiği MXGPs sıralama yarışında ise 1\'inci Hollandalı Jeffrey Herlings, 2\'nci Slovenyalı Tim Gajser, 3\'üncü Belçikalı Jeremy Van Horebeek olurken Türk motosikletçiler Şakir Şenkalaycı 20\'nci, Batuhan Demiryol 21\'inci, Galip Alp Baysan 22\'nci sırada yer aldı.



BAŞKAN UÇAR: \'\'TÜRK SPORUNUN GELMİŞ OLDUĞUNU BAŞARILI NOKTAYI EN GÜZEL ŞEKİLDE DUYURMUŞ OLACAĞIZ\'\'



Dünyanın en önemli 10 spor organizasyonundan birini yaşadıkları için heyecanlı olduklarını dile getiren Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, \'\'Dünyanın 180 ülkesinde 4 saat canlı yayın ile Afyonkarahisar\'ı anlatma fırsatı bulacağımız, Türkiye\'yi Türk gençliğini anlatma ve tanıtma fırsatı bulacağımız organizasyon bugün start aldı. Antrenman ve sıralama turlarını izliyor olacak izleyicilerimiz. Bu müthiş heyecanı, adrenalini hep beraber 50 bin izleyici ortalaması ile burada insanımızla buluşturmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımız da buna göre. Umut ediyorum ki Türkiye\'mizin ve Türk sporunun gelmiş olduğunu başarılı noktayı bu organizasyon ile en güzel şekilde duyurmuş olacağız.



FESTİVAL RENK KATIYOR



Şampiyona genelinde düzenlenen \'Afyon Motosiklet Festivali\' de organizasyonu izlemeye gelen seyircilere keyifli anlar yaşatıyor. Farklı aktivitelerle katılımcılara eğlence alternatifleri sunan festivalde dün akşam Demir Demirkan sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen kalabalığa seslendirdi. Bu akşam Ceza yarın akşam ise Athena konser verecek.