(Görüntülü) Müteahhit, otomobilinde intihar etti

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, müteahhitlik yapan Halil Özdemir (37), otomobilinde başına dayadığı pompalı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.



Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Aşıklar Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Halil Özdemir\'den haber alamayan yakınları, arkadaşlarını arayarak nerede olduğunu öğrenmek istedi. Bu sırada bir arkadaşı, yakınlarının ulaşamadığı Özdemir\'in otomobilini Aşıklar Bulvarı\'nda park halinde olduğunu görüp, yanına gitti. Otomobile yaklaşan arkadaşı, Özdemir\'in kanlar içinde olduğunu fark edince durumu sağlık ekiplerine, polise ve yakınlarına bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir\'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobilde inceleme yapan polis, sağ ön koltukta kısa dipçikli pompalı av tüfeği buldu. İntihar ettiği tahmin edilen Özdemir\'in cenazesi, polisin ve Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan görgü tanıklarının polise verdikleri ifadeye göre, Özdemir\'in akşam saatlerinde bulvara geldiği ve telefonda birisiyle tartıştığını anlattıkları öne sürüldü.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.