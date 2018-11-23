(Görüntülü) Müşterisinin saçlarını boyarken derisini yakan kuaföre 3 bin lira ceza

Eyyüp BURUN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, S.B. (23) adlı genç kızın saçlarını boyarken derisinde yanıklar oluşmasına neden olduğu öne sürülen kuaför, hakkında açılan davada \'taksirle yaralama\' suçundan ceza aldı. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi ile 150 gün adli para cezası verdiği kuaförün, 3 bin lira cezayı 15 taksitte ödemesine hükmetti. ​Geçen yıl Nisan ayında bir yakınının nişanı öncesi S.B. saçlarını boyatmak için kuaföre gitti. S.B. saçları boyanırken kafa derisinde yanma hissettiğini söyledi, ancak ismi açıklanmayan kuaför bunun normal olduğunu belirtti. Kuaförden çıktıktan sonra acıları iyice artan S.B., hastaneye gitti. Doktorlar muayenede S.B.\'ye saç derisinde birinci derece yanık teşhisi koydu ve isteği üzerine rapor düzenledi. Raporla beraber savcılığa giden S.B. avukatı Emine Nalçacı aracılığıyla kuaförden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından kuaför hakkında, 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesinde \'taksirle yaralama\' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasında S.B., saçlarının işlem sırasında yandığını ve bu nedenle nişan törenine katılamadığını söyledi. İsmi açıklanmayan kuaför ise suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, suçunun sabit olduğuna kanaat getirdiği kuaförün \'taksirle adam yaralama\' suçunu işlediğini belirterek 180 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme daha sonra sanık kuaförün iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı 6\'da bir oranında düşürdü. 150 gün karşılığı 3 bin lira para cezasına hükmedilen kuaförün, bu cezayı 15 eşit taksitte ödemesi kararlaştırıldı. AVUKAT: KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE S.B.\'nin avukatı Emine Nalçacı, kuaförlerde sıkça karşılaşılan bir durum olan saç yanmasına ilişkin mahkemenin verdiği kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Nalçacı, kadınların bu tür durumlarda haklarını aramaları gerektiğini ifade ederek, \"Tüm Türkiye\'de çok rastlanan ve şikayet oranının az olduğu olayda mağdur olan müvekkilim, sağlık kuruluşundan raporu aldı ve ilgili kuaförden şikayetçi oldu. Savcılık gerekli incelemeyi yaparak kamu davası açılması için iddianame düzenledi. Yapılan yargılamada sanığın savunması ve dinlenen tanığın ifadesine itibar edilmedi. Müvekkilimin savunması, olayın gerçekleşme süreci ve eldeki deliller bir bütün olarak ele alınarak kuaförün \'taksirle adam yaralama\' suçunu işlediğine kanaat getirilerek adli para cezası verildi. Bu karar tüm Türkiye için emsal teşkil etmekte\" diye konuştu. Nalçacı, müvekkilinin saçlarının yanması sonrası yaşadığı üzüntü nedeniyle akrabasının nişanına katılamadığı için de kuaför hakkında tazminat davası açmaya hazırlandıklarını sözlerine ekledi.