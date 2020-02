(Görüntülü) Mustafa Şentop: Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti

İSTANBUL, (DHA) -24 Haziran’a Doğru Siyasi Aktörler ve Seçim Süreci başlıklı çalıştayda konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, \"Temel Bey (Karamollaoğlu) aday olanların içinde en \'zavallı\'. Çünkü önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bloke etti. Partide iki kez kendisiyle görüşmeye gittim,\'Seçime daha çok var\' diyordu. Karamollaoğlu\'na mutlaka \'sen bekle, lazımsın, biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme\' demişler\" dedi. İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından organize edilen çalıştaya Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Güzdüz, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Erdal, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. 3 oturumda gerçekleşen çalıştayda \'AK Parti Yeni Dönemde Neler Vaat Ediyor?\', \'Partiler ve Siyasi Söylemleri\' ve \'Seçime Doğru Kamuoyu Araştırmaları\' başlıkları ele alındı. \"2011 SEÇİMLERİNİN TEMELİ YENİ ANAYASAYDI\" Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, \"2002 yılından itibaren 1961 Anayasası ile beraber kurulmuş olan sistemdeki bürokratik iktidar alan kaybediyor, zayıflıyor yavaş yavaş tasfiye noktasına geliyordu. 2011 yılına geldiğimiz zaman 61 Anayasası paradigması içerisinde bir hükümetin ne kadar iyi niyetli ve becerikli olursa olsun yapabileceklerinin limitine gelmiştik. Artık paradigmayı değiştirmediğiniz sürece çok fazla bir şey yapabilme imkanınız kalmamıştı. Onun için 2011 seçimleri öncesinde temel tez yeni anayasaydı, paradigmayı değiştirmekti. 16 Nisan\'da gerçekleşen değişiklik budur\" dedi. 16 NİSAN\'DA RESMİYETTE OLAN DEĞİŞİKLİK 24 HAZİRAN\'DA UYGULANACAK 16 Nisan\'da yapılan değişikliğin bu büyük reformun ilk etabı olduğunu belirten Şentop,\"Bu iki basamaklı bir değişiklik. Şimdi olan kağıt üzerinde, resmiyette bir değişiklik. Henüz uygulamaya girmedi. Uygulamaya girmesi için yeni sisteme göre, parlamentonun ve cumhurbaşkanının seçilmesi lazım. Eski sisteme göre seçilmiş bir cumhurbaşkanı yeni yetkileri kullanma imkanı tanımak yanlış olurdu\" diye konuştu. \"SİSTEMDE GERİYE DÖNÜŞ İHTİMALİ YOK\" 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni sistemin bütün kural ve kurumlarıyla uygulanacağının altını çizen Şentop, \"Burada cumhurbaşkanımızın yeni sisteme göre tekrar seçilmesi arkasından da mecliste Cumhur İttifakı\'nın da Anayasa\'yı değiştirecek çoğunlukta seçilmesi önemli. Neden? Bu dönem sistemin bütün kural ve kurumlarıyla yerleştirileceği dönem. Biz anayasal temellerini yaptık ama meclisin bu konuda yapacağı birçok düzenleme var. 5 yıl sistemin sadece işleyeceği değil, aynı zamanda sistemin yerleştirileceği dönem olacak. Sisteme inanmayanların mecliste çoğunluk olduğu zaman sistemin yerleştilmesi mümkün olmaz. Sistemde geriye dönüş ihtimali görmüyorum ama duraklama dönemi olur. Milletimizin ona müsade etmeyeceği kanatindeyim, bunu anladığını da düşünüyorum\"dedi. \"1988 YILINDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKANLIK SİSTEMİNİ SAVUNUYORDU\" Öğrencilik yıllarından bir anısını da paylşanan Şentop, \"1988-1991 fakülte yıllarımızda aylık hukuk dergisi \'Teklif\'i çıkartıyorduk. Nisan 1988 sayısında başkanlık sistemini kapak yaptık. O zaman cumhurb/aşkanımız Erdoğan, İstanbul İl Başkanıydı, kendisinden de görüş aldık. \'Başkanlık sistemi Türkiye için daha iyidir, Türkiye\'ye daha uygundur\' diye de görüşü var. Hatta, o tarihte genç bir fotoğrafı var, onu görünce \'ne kadar gençmişim\' diye baktı. Yani 1988\'de, o zamanda Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini savunuyordu. KEMAL KILIÇDAROĞLU NEDEN ADAY OLMADI? Cumhurbaşkanı adaylarını kısa kısa değerlendiren Şentop, \"Kemal Kılıçdaroğlu neden aday olmadı? Kazanamazsa milletvekili olamıyor, kazanamayacağı belli. O zaman cumhurbaşkanı adayı olmak \'bu işi bırakıyorum\' demektir. Ben Muharrem İnce\'nin adaylığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı adaylığı olmadığı, parti içi genel başkanlık tartışmasının uzantısı olduğu kanatindeyim\" ifadelerini kullandı. \"MERAL AKŞENER YENİ PARTİSİ İÇİN PR YAPIYOR\" Meral Akşener ile ilgili de benzer şeyler var. Siyaset sahnesine yeni çıkıyor, partinin kuruluşunda parlak bir hamle yapamadı, yapabilmesi de mümkün değil. Hitap ettiği seçmenin limitleri belli. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığıyla, yeni partisi için PR yapıyor. Onda da tablo budur. \"TEMEL KARAMOLLAOĞLU EN \'ZAVALLI\'\" Saadet Partis\'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu\'nu eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün bloke ettiğini aktaran Şentop şunları söyledi: \"Diğerleri mecburiyetten aday olmuş, Temel Bey (Karamollaoğlu) içlerinde en \'zavallı\' diyeyim. Neden? Çünkü önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül bloke etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni görevlendirdi, partide iki kez kendisiyle görüştüm. \'Seçime daha çok var\' diyordu. Sen çok var dersen ben sana ne diyeyim, sen siyasetçisin, bir şeyler yapıyoruz, anla biraz Türkiye nereye gidiyor? Cumhur İttifakı kurmuşuz, seçim kanunu değiştirmişiz. \'Bu tren kalkar sonra kalırsın, binemezsin\' dedim ama olmadı. Ona mutlaka \'sen bekle, lazımsın, plan hazırlanıyor biz bir hamle yapacağız, başka bir yere söz verme\' demişler.\" \"BİRDEN BİRE SEÇİM KARARI ALINCA OYUNLARI BOZULDU\" Karamollaoğlu\'nun CHP\'nin desteğini alarak ortada kaldığı için aday olduğunu kaydeden Şentop, \"Birden bire seçim kararı alınca bütün planlar, oyunlar hepsi bozuldu. Hepsinin elleri ayaklarına dolaştı. Onlar 3 Kasım 2019\'a göre oyun kurmaya başlamışlardı ama 24 Haziran\'da seçim olunca oyun kurmak değil oyun düşünmek için bile vakit yok. Beceremediler, olmadı. O da ortada kaldığı için aday oldu, olmak zor bir şey değil, CHP\'nin desteğiyle 100 bin imzayı bulabilirsiniz, öyle aday oldu\"dedi. \"CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN HER YÖNÜYLE MÜKEMMEL\" İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Güzdüz ise,\"Şimdi bizim en büyük talihsizliğimiz, kendi kendisinde iktidar olamayan adamların toplumun önüne geçip de Türkiye\'yi yönetme kavgasına girmesidir. İnşallah bu çalıştayda liderlerin bu yönü de gündeme gelir. Nasıl böyle boş boğaz adamların bizi yönetme kavgasında olduğunu görürüz. Tabi bunu hepsi için söylemiyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan canımız ciğerimiz, her yönüyle mükemmel. Niye bütün dünya Erdoğan\'a karşı çıkıyor? bu yüzden, Türkiye\'yi düşündüğü, Türkiye\'nin uzak ve yakın çıkarlarını her şeyin üzerinde gördüğü ve Allahtan başka kimsenin önünde eğilmediği için\" diye konuştu. \"İSTİKBAL SADECE GÖKLERDE DEĞİL AYNI ZAMANDA KÖKLERDEDİR\" Geçmişten geleceğe bir üniversite olduklarını söyleyen Prof. Dr. Gündüz, \"Bizim üniversitemizin bir özelliği var, \'geçmişten geleceğe bir üniversite\'derken biz, istikbali sadece göklerde değil köklerde de arayan bir üniversite diye yola çıktık. İstikbal hep göklerde değil aynı zamanda köklerdedir. Gecekonduda, merdiven altı siyaset Türkiye\'nin en büyük sıkıntısıydı. Siyaset yapmaması gereken adamlar siyasetin tam göbeğinde yer alıyor, milletin siyaset yapsın diye oy verdiği adamlar da kısık sesle, sağa sola dokunmadan hedefe gitmenin hesabını yapıyor işte gecekondu siyaseti budur\" ifadelerini kullandı.