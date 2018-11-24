(Görüntülü) Mustafa Cengiz: ''Cezalar bizleri daha çok birbirimize bağlayacak''

Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU / İstanbul,(DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, \'\'Cezalar bizi daha çok kenetleyecek\'\' dedi.



Yaptığı açıklamalar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan (PFDK) 105 gün hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Atiker Konyaspor ile oynanan maçı Galatasaraylılar Derneği\'nden takip etti. Başkan Mustafa Cengiz, dernek binasına girişte yaptığı açıklamada verilen cezaların kendilerini daha çok kenetleyeceğini ifade etti.



Cezaların hayırlı olmasını dileyen Mustafa Cengiz, \'\'İnşallah bu ezalar bizleri daha çok kenetleyecek birbirimize bağlayacak. Sadece bu yıl değil önümüzdeki yıllarda 22-23-25 ve 100\'üncü yıldızımızı takacağız\'\' dedi.



\'\'SAHADA OLMASAK DA MİLYONLARIN İÇİNDEYİZ\'\'



Atiker Konyaspor ile oynanacak maç öncesinde cezası bulunan teknik direktör Fatih Terim\'e de başarılar dileyen Başkan Cengiz, \'\'Biz sahada olmasak da kendimiz oradayız. Milyonların içindeyiz. Milyonlarda bizimle beraber. Biz onlarla onlar bizle\'\' diye konuştu.



Bir taraftarın \'Başkanım biz maça gidiyoruz, İyi ki varsınız\' sözüne cevap veren Cengiz, \"Kutlarım. Bizim yerimize de destekleyin bu takımı. Teşekkür ederim\" diye cevap verdi.