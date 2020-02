(Görüntülü) Mustafa Cengiz: "TFF Hukuk Kurulu'nda istifa veya değişim bekliyoruz"

\"Fırat Aydınus\'un yerinde olsam asla Galatasaray maçlarına gitmem\" \"Belhanda atarlı bir futbolcu, öfke ve asabı fazla taşıyor sanırım, kendisiyle görüşüyoruz\" \"Yönetimle Fatih Terim arasında bir şey olduğundan değil, bir şey olmasını istiyorlar\" \"Sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık\" \"Benim kastettiğim öfke, bir camianın oluşumunda olabilecek şeyler\" \"Fenerbahçe maçındaki VAR dokümanlarının yayınlanmasını istiyoruz\" \"Hakemler hakim değil, adalet dağıtmaz\" \"Biz savunmalarımızı verdik, en azından bir toplumun beklentilerini karşılayacak bir olumlu yanıt gelmedi\" \"Soğuk Savaş\'ta bile böyle basitlikler yapılmadı\" \"Ben değerli taraftarlarımızın yanındayım\" \"Altyapıda Galatasaray bir devrim yapıyor\" \"Biz kendi içimizde hesaplaşmayı yaparız\" Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - Mustafa Cengiz, \"Neden Galatasaray\'dan bu kadar insan sevk ediliyor? Olayı hepimiz görüyoruz. Rakibimizden sadece iki oyuncu mu vardı? Neden bu çifte standartı yapıyorsunuz? Bunu kim yapıyor, TFF Hukuk Kurulu. Sevkleri o hazırlıyor. TFF Hukuk Kurulu\'nun istifasını veya yenilenmesini bekliyorum\" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan olaylar ile ilgili Türk Telekom Stadyumu\'nda bir basın toplantısı düzenledi. \"SEVGİLİ RAKİBİMİZ İÇİN ASLA BİR BEYANDA BULUNMADIK\" \"Rakibe saygı, kendine saygı\" bildirisini açıkladıkları günden bu yana uyguladıklarını belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi: \"Her ay veya bir buçuk iki ayda bir yapmayı düşünüyordum. Ayak üstü verilen demeçlerde söylenen sözlerin yanlış anlaşılma veya eksik ifadeler nedeniyle doğru anlaşılamadığını fark ettiğim için bu basın toplantısını düzenliyorum. Biz Galatasaray\'ız. Yüz yılı aşkın bir kültürü ve camiayı temsil ediyoruz. Biz öncelikli olarak fair-play\'den tarafız. Bütün rakiplerimiz Kayserispor\'umuzdan, Trabzonsporumuza, Beşiktaşımızdan, Fenerbahçemize, Adanaspor, Adana Demirspor... Hepsi bizim kardeşimiz. En önemlisi, ulusal değerlerimiz. Tamamı bu coğrafyanın içinde, çok değerli varlıklar. Biz söylemlerimizle Galatasaray kültürü içerisinde saygı duyarız hepsine. Bu saygının lafla değil, özünde temsil ettiğimiz kültür ve genetik kültürümüzde olduğu için duyarız. Ülkemizin bir haftadır spor medyasının gündemini işgal eden değerli rakibimizle yaptığımız müsabakanın sonunda hiç istemediğimiz, çıkan olaylar ve bu olayların ardından verilen cezalar. Bu bizi mutlu etmiyor, rakibimizi de mutlu etmediğini biliyoruz. Ben değerli rakibimiz için şunu ifade etmek istiyorum, biz disipline sevk edildiğimiz cezalar dahil, biz tüm bu konuşmalarımızda, iki açıklamam oldu, birisi Almanya\'da maç öncesi, diğeri de Kayseri\'de. Bu demeçleri çoğu insanın izlemediğini görüyorum. İzleyenlerden beni tanımayanlar, yanlış değerlendirmeler yaptı. Biz sevgili rakibimiz için asla bir beyanda bulunmadık. Geçen yıl Saracoğlu\'nda yaptığımız maçtan sonra yayınladığımız \'Rakibe saygı, kendine saygı\' bildirisiyle, en insani ve insana yakışır şekilde seyircilere seyir olanağı sağlayacağımızın sözünü verdik. Ve bunu da o günden beri yapıyoruz. Bununla ilgili en ufak şikayet almadık. Fenerbahçe maçında da hiçbir bildirimizde, hiçbir eylemimizde, Fenerbahçe yönetimine yönelik kötü suçlamada bulunmadık. Tersine onlar da bize teşekkür etti, biz de onlara teşekkür ederiz. Maç içinde talihsiz bir cenazenin olması, seyircilerin maçtan ayrılmasına neden oldu, o anda öğrendik olayı sayın başkan ile birlikte. Ancak şunu da unutmasınlar, bizim cenazemiz de Erzurumspor maçında oldu. Biz bazen acıyı kalbimize gömüyoruz, dışarı renk vermiyoruz. Biz de görevimizi yerine getiremedik mi diye düşünüyoruz. Olay 8 sıralarında olmuş, bizim stadımızda değil vefat, hastanede olmuş. Bundan dolayı bir kez daha Allah\'tan rahmet diliyorum.\" \"BENİM KASTETTİĞİM ÖFKE, BİR CAMİANIN OLUŞUMUNDA OLABİLECEK ŞEYLER\" \"Daha önce divan toplantısında da dile getirdiğim konu, öfke ve kininizi saklı tutun sözü. Bu cümle çok yanlış anlaşıldı. Bunu sokağa dökmeyin, bunu şiddete, intikama dönüştürmeyiniz demek için söyledim. Benim kastettiğim öfke, bir camianın oluşumunda olabilecek şeyler. Her toplumun kendine göre asabiyeti vardır. Bir ailenin oluşumunda asabiyet gerekir, öfke gerekir. İntikam değil. Bu öfkenin içinde kin ve nefret de olabilir. Ama siz bu doğruları doğru kanalize ettiğinizde, bu topluluklar oluşur. Ve bu milletler devleti yaratır. Benim tamamen kastettiğim bu. Eğer siz bu ruhu özümseyemezseniz, o camia asla yüzlerce yıl kalıcı olamaz, devlet kuramaz, küresel ve evrensel olarak belli noktalara gelemez. Bunu aynı şekilde devletler ve milletler için de söyleyebiliriz. O anlamda dedim, ama bir maçın ertesinde olduğu için yanlış anlaşıldı. Kılıç çekme sözünde de biz kılıç çekelim demedim, bize karşı kılıç çekiliyor gibi bir hava seziyorum dedim.\" \"TFF HUKUK KURULU\'NUN İSTİFASINI VEYA YENİLENMESİNİ BEKLİYORUM\" \"Çok güzel bir maç oynandı, futbolun içinde olan her şey var. Futbolcular 89 dakika çok centilmence müsabaka oynadılar. Nedense iki oyuncunun, bir tanesi bizde, yaptığı yanlış davranışlar, spontane gelişmiş olaylar bence, hakem müdahale etmedi. Hakem görmemiş olabilir, VAR müdahale etmedi. Yaklaşık 72 milyonun izlediği bir karşılaşma. O olayı engelleyebilirlerdi. Schalke maçında bir oyuncumuz ile rakip oyuncu arasında aynı itişmeler oldu ve hakem hemen müdahale etti. Belki hakemin basireti bağlandı, bilemem. Ama biz bu olayların patlama noktasını, hakemin bu olaya zamanında müdahale etmemesi olarak görüyoruz. Fenerbahçe Başkanı da yanımdaydı, biz de şaşırdık. Değerli rakibimiz çok güzel mücadele gösterdi, yenebilirlerdi. Biz de yenebilirdik. Bizim 13 kişimiz sevk edildi. Rakipten 2 sevk var. 13 de onlardan sevk edilsin demiyorum, tersi de olsa aynı şeyleri söylerim. O saygıyı yitirmem. Biz bundan rahatsız olduk. Neden Galatasaray\'dan bu kadar insan sevk ediliyor? Olayı hepimiz görüyoruz. Rakibimizden sadece iki oyuncu mu vardı? Neden bu çifte standartı yapıyorsunuz? Bunu kim yapıyor, TFF Hukuk Kurulu. Sevkleri o hazırlıyor. Sonra Disiplin ve Tahkim karar veriyor. TFF\'nin disiplin talimatının 75\'inci maddesinde aykırı olarak VAR\'ın tespit ettiği ve hakemin cezalandırdığı oyuncular dışında değerlendirmede bulunursanız, böyle karşılanır. Buna yapılan sevk önemli. TFF Hukuk Kurulu\'nun istifasını veya yenilenmesini bekliyorum. Bulunduğumuz coğrafyada, insanların tek mutlu olacağı nokta sportif faaliyetler. Siz bunları yayınlayamazsınız, kötü örnek oluyorsunuz. Bu çok kötü bir örnek. Dakikalarca bunu yayınlayamazsınız. Kaydını yine alın, TFF\'nin ilgili mercilerine verin. Ama bunu yaymayın. Seyirci sahaya atlıyor. Şükür ki orada 49 bin seyirci vardı, 1 kişi sahaya atladı. Galatasaray seyircisi çok sağduyulu. Kötü örnek olmaması, futbolun, sporun marka değerini engellememesi için. Orada kavgayı gösterdiğiniz zaman öbür taraftaki seyirci birbirine vurur.\" \"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ VAR DOKÜMANLARININ YAYINLANMASINI İSTİYORUZ\" \"TFF\'den ikinci bir ricam var, biz haksızlığın bize karşı yapıldığını görüyoruz. Biz aynı federasyonla şampiyon olduk, aynı federasyonlarla Türkiye liglerinin en fazla şampiyonluk kazanan takımıyız. Bize karşı yapılmış komplo teorisi aramıyoruz ama biz uyanık olmalıyız. 2-2 iken hakemler, hakim olmamalı sözümün temelinde bu var, Serdar Aziz\'e yapılan bana görev penaltıya VAR ne tepki gösterdi? Bedeli bizden alındı. Yine oraya oturan kişi kim, bir insan. VAR hakemleri, orta hakemi uyardı mı? Bilmiyoruz. Keza hakemi uyardı, hakem uymadı mı? Biz bunu merak ediyoruz. Biz nasıl hukuk kurulunun istifasını istiyorsak, bunun dokümanının yayınlanmasını istiyoruz. Keza bu Hollanda\'da yapıldı.\" \"HAKEMLER HAKİM DEĞİL, ADALET DAĞITMAZ\" \"Her yıl hakem semineri yapıyoruz. Hakemlere siz adalet dağıtırsınız deniyor. Bu inanılmaz yanlış. Şöyle bir olgu oluşuyor, biri sarı kart yedi mi, diğerine sarı kart vermeye çalışıyor. Penaltı, kırmızı kart... Hakemlerimizin en mutlu olduğu maçlar berabere biten maçlar. Bunda hakemlerimizin suçu yok. Bunda yanlış eğitimin suçu var. Hakemler, hakim değil. Adalet dağıtmaz. Hakemler adil olmalı, gördüğünü çalmalı. Bizim hakemlerle ilgili en büyük şikayetimiz bu. Hakemlerden bizim aleyhimize de olsa cesur olmasını istiyoruz. Anadolu kulüpleri artık büyük takımları kendi evlerinde rahatlıkla yenebilecek duruma geldi. İnşallah 8 takımımız Şampiyonlar Ligi\'ne, Avrupa Ligi\'ne katılır, Avrupa\'nın tepesine oynarlar.\" \"BİZ SAVUNMALARIMIZI VERDİK, EN AZINDAN BİR TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK BİR OLUMLU YANIT GELMEDİ\" \"7 maç ceza verildi hocamıza, Donk\'a 6 maç verildi, N\'diaye\'ye de. Biz savunmalarımızı verdik. En azından bir toplumun beklentilerini karşılayacak bir olumlu yanıt gelmedi. Buna çok üzüldük. Bizim camiamız buna tepkili. Tepkimiz bu. Hocamıza verilen 7 maç. Fiziki hiçbir müdahalesi yok. Sahada ayırmaya çalışıyor. Hakeme serzenişi var. Ceza cürümden daha fazla.\" \"YÖNETİMLE FATİH TERİM ARASINDA BİR ŞEY OLDUĞUNDAN DEĞİL, BİR ŞEY OLMASINI İSTİYORLAR\" \"Sevgili Fatih hocamın fotoğrafı konuyor, altında yönetime küfrediliyor. Bu son 1 aydır falan var. Yönetimle Fatih Terim arasında bir şey olduğundan değil, bir şey olmasını istiyorlar. Fatih Terim hocamız bir marka. Fakat Galatasaray daha büyük bir marka. Yönetim, Fatih Terim\'in arkasına saklanıyor deniyor. Biz her an Fatih hocamla irtibat halindeyiz, Abdurrahim başkanım sürekli Florya\'da. Maçta bir fotoğraf çekiliyor. Gol atıldığı an böyle duruyor, hocanın suratı asıl diğeri gülüyor falan diye haberler yapılıyor. Bir Galatasaray Başkanı, hem misafirlikte, hem de evinde rakibe saygı duymalı. Binlerce Kayserisporlu var, her an dönüp bana bakıyorlar. Yönetici arkadaşlarım sevinebilir, bana kalsa onu da yapmasınlar ama. Ben orada düz durmak zorundayım. Ben acımı içime atmak zorundayım, sevincimi de. Ben içinde bulunduğum ortamda tüm rakiplerime saygılı duymak zorunda hissediyorum kendimi.\" \"SOĞUK SAVAŞ\'TA BİLE BÖYLE BASİTLİKLER YAPILMADI\" \"Soğuk Savaş\'ın taraflarının yaptığı savaşın algı yönetiminin daha kralını, daha şiddetlisini ben yönetimimize ve şahsıma karşı görüyorum. Öyle bir savaş başlatıldı ki bize karşı. Bu beni müthiş üzdü. Ben bu insan (Atatürk) için ömrümün büyük kısmını verdim. Havalimanında bir fotoğraf gördüm, Mustafa Cengiz, Atatürk üzerinden reklam yapıyor diyorlar. Sadece Galatasaray Spor Kulübü deseydik. Bu adam Ankara\'ya çok gidip geliyor, iki üç bakanla görüşüyor, adını koymuyor, neden adı yok derlerdi. Hiç yapmasak bu kez tersini derlerdi. Biz ne yapsak bize bir hata bulacaklar. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak Atatürk\'ü anmanın ayıp olduğunu söyleyip, bu fotoğrafları basıyorlar. Soğuk Savaş\'ta bile böyle basitlikler yapılmadı. Ayıptır, günahtır.\" \"BEN DEĞERLİ TARAFTARLARIMIZIN YANINDAYIM\" \"Geç olmadı. Dün, yürüyüş yapılacağını öğrendik. Taraftarımız haklı olarak büyük tepki veriyor. Biz soğukkanlılığımızı muhafaza etmeliyiz ama taraftardan aynısını bekleyemeyiz. Bir yürüyüş yapılacak. U17\'de ufak bir olay oldu, emniyetimiz gerekeni yaptı. Emniyet bu konularda çok hassas. İçinde bulunduğumuz konuları unutmadan hareket etmeliyiz. Bölücü, gerginleştirici eylemler olabilir, provokasyona gelmeyelim. Ben değerli taraftarlarımızın yanındayım. Başkan olmasaydım, onlarla birlikte yürürdüm. Onlardan ricam Galatasaray\'a yakışır şekilde yürüyerek protestolarını yapmaları. Bizim taraftarımız hiçbir zaman tahribatta bulunmadı. Kanun güçlerine el kaldırmadı. Bunun onurunu yaşıyoruz. Rakibe taş atmıyorum. Biz kendi dönemimize bakıyoruz. Biz rakiplerimize saygılıyız, onlar da bize saygılı.\" \"BİZ DEĞERLİ RAKİBİMİZİ RENCİDE EDİCİ BİR EYLEMDE ASLA BULUNMADIK\" \"Biz değerli rakibimizi rencide edici bir eylemde asla bulunmadık. Bize ağır cezalar verildiğini düşünüyoruz. Bu konu zincir gibi uzayıp gider. Biz bu konuda susma hakkımızı kullanacağız. Değerli iki rakibimiz var, o rakiplerimizle ilgili ayrıştırıcı, taraftarı gerginleştirici bir sözü benim ağzımdan alamazsınız.\" \"ALTYAPIDA GALATASARAY BİR DEVRİM YAPIYOR\" \"Biz iletişim açısından doğrularımızı da anlatamıyoruz. Ben ve biz kulüp olarak bunu yapmayız. Provokasyon yapanları tek tek mahkemeye veriyoruz. Galatasaray TV maalesef sadece uygusal ortamda var. Bunu biz kablosal ve diğer tüm platformlarda yaymak istiyoruz. Ama vaktimiz yok. Mali açıdan bir noktaya geldik. Borsaya tabii kuruluşlar arasında en iyi noktada olan biziz. UEFA\'ya verdiğimiz sözlerin içerisinde. Hatta kur farkları olmasaydı 12 milyon Euro kardaydık. Store ile ilgili çok projemiz var. Yanlış kasıtlı bir şekilde yapılmışsa affetmeyiz. Biz Galatasaray\'ın kuruşunun peşindeyiz. Bize hep vergi ödemiyor diyorlar, 8 ayda 100 milyon TL vergi ödedik. Altyapıda Galatasaray bir devrim yapıyor. Müthiş hareket yapıyoruz. UEFA\'ya da bunu anlattım. UEFA ile neredeyse her gün görüşüyoruz. Bizim 21 kişilik kadromuzda 8 genç oyuncu var. Kayserispor maçında ilk defa 4 altyapı oyuncusu sahada yer aldı. Fatih Terim hocamız bir devrim yapıyor. Şu kavgalardan bir kaçabilsek... Bizim hiçbir mali beklentimiz yok. Yönetim kurulumuzda boş olan bir tanesi yok. Kendi işlerine ve ailelerine verecekleri vakitlerden feragat ediyorlar.\" \"BİZ KENDİ İÇİMİZDE HESAPLAŞMAYI YAPARIZ\" \"Bizim federasyonumuz, milli federasyonumuz. Bir intikam ve kin peşinde koşmam. Hiç takılı kalmam. Yıldırım Bey başta olmak üzere hepsi tek tek sevdiğim insanlar, finansal süreçte bize çok yardımcı oldular. Federasyonu fiziki yok etme yok. Bize göre haksız davranışların, çifte standartların yok olmasını istiyorum. Bu gergin durumda öncelikli olarak kendi futbolcumuzu göz önüne alamayız. Ama biz öz eleştirimizi yaparız. Biz şikayet ediyoruz, 25 kişilik tahkimde bir tane Galatasaraylı var. Bunu diyenlere biz şunu diyoruz, bunu diyene kadar sen neredeydin? Bu da bir öz eleştiri. Biz kendi içimizde hesaplaşmayı yaparız.\" \"FIRAT AYDINUS\'UN YERİNDE OLSAM ASLA GALATASARAY MAÇLARINA GİTMEM\" \"Fırat Aydınus\'un yerinde olsam asla Galatasaray maçlarına gitmem. Ne hakem olurum, ne VAR hakemi olurum ne AVAR hakemi olurum.\" \"BELHANDA ATARLI BİR FUTBOLCU, ÖFKE VE ASABI FAZLA TAŞIYOR SANIRIM, KENDİSİYLE GÖRÜŞÜYORUZ\" \"Ben 60\'da Ali Bey\'le neler konuştuğumuzu anlatmayacağım. Bir insanı tanımak istiyorsanız, başkan olun, maçı bir başkanla birlikte izleyin, hemen karakteri ortaya çıkar. 60\'tan sonra Fenerbahçe çok güzel oynadı. Futbolun güzelliği bu. Galatasaray inşallah şampiyon olacak diyorum. Belhanda konusunda, Belhanda tabii atarlı bir futbolcu. Öfke ve asabı fazla taşıyor sanırım, kendisiyle görüşüyoruz.\"