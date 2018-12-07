(Görüntülü) Mustafa Cengiz: "Herhangi bir Anadolu kulübüne de yapılsa tepki verirdik"

\"Sadece sekiz kulüp bildiriyi yayınladı\" \"Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız\" İSTANBUL,(DHA) Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Yönetim Kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve İlber Aydemir ile birlikte Beylikdüzü Taraftarlar Derneği\'nin açılışına katıldı. Derneğin açılış töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, \"Kulüpler Birliği başkanının açıklamalarını dünkü toplantımız esnasında gördük. Şaşırarak birbirimize baktık. Oysa biz Türk futbolunun, Türkiye Cumhuriyeti\'nin dostluk, barış ve kardeşlik içinde yürümesinden yanayız. Aynı sahada ölümüne birbirimize mücadele etsek de saha dışında dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve doğruluktan yanayız. Çok şaşırdık\" ifadelerini kullandı. \"NE MUTLU BİZE Kİ GALATASARAYLIYIZ\" Galatasaraylı olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren Cengiz, \"Galatasaray\'ı büyük yapan kendi kuruluş ilkeleri fakat o ilkeleri yaşatan bugünlere getiren tabii ki taraftarlar. Biz bu arma ve ruh peşinde, bugün Beylikdüzü\'nde toplandık. Beylikdüzülü, Galatasaraylı kardeşlerimizle birlikte olduk. Bu ruhu Türkiye\'nin her tarafında görüyoruz. Bu parçalar birleşerek dünya çapında bir bütünü, Galatasaray\'ı oluşturuyor. Çok büyüksün Galatasaray ve ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız. Ne mutlu bize ki, burada bu ortak paydayı bütün kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Sonsuza kadar yaşaması dileğiyle\" açıklamasında bulundu. \"SADECE SEKİZ KULÜP BİLDİRİYİ YAYINLADI\" Kulüpler Birliği ve Galatasaray Kulübü arasında yaşananlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: \"Bütün kulüpler birlikteyiz, 17 kulübüz.\' dedi. Çok üzüldük sayın başkanının bu konuşmasına. Orada 17 kulüp yoktu. Sadece sekiz kulüp rica üzerine bildiriyi yayınladı. Aynı zamanda bu sekiz kulüp, bildirinin son paragrafıyla ilgili de değiller. 10 kulüp yayınlamadı. Çoğunluk yayınlamadığı halde, hala \'17 kulüp yayınladı\' diye ifade etmesi, hemen akabinde \'Galatasaray kulübüne haber vermeliydik\' demesi başka bir garabeti ortaya çıkartıyor. Biz de bu bağlamda şunu merak ediyoruz. Siz zaten 17 kulüp yazmışsınız. 18\'inci kulüp Galatasaray yok. Galatasaray\'a karşı değil diyorsunuz. Bize karşı değilseniz oraya 18. kulüp Galatasaray\'ı yazacaktınız. O zaman sadece bize haber vermemiş olacaktınız. Doğruluk, dürüstlük ve dik durmak bunu gerektirir. Son paragrafta bunu deyince bütün kulüpler tepki verdi. Maalesef adında \'birlik\' geçen ve \'birlik\' olması gereken oluşum, \'birlik\' güvenirliğini ve niteliğini yitirmiştir. Bize haber verilseydi, özellikle Anadolu kulüplerine ve kişilere yapılan hataları düzeltmeye çalışırdık. Biz kendimize münhasır, kendimize ayrıcalık yapacak hiçbir şeyi asla istemiyoruz. Bu hakemlerin yaptığı somut hatayı gördüğümüzde \'diğer takımlara da yapılmasın\' dedik. Keza bazı takımların maçlarına verilmeyen hakemlerin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından doğru bir şekilde açıkça dinlendirilmeye alınması ilk defa oluyor. Neden yıllardır gizli ve örtülü bir şekilde bazı hakemler maçlara verilmiyordu? Hepimiz biliyoruz bunu. Neden ilk defa açıkça yayınlandığında bir tepki oluştu? Kimler bu açıklamadan rahatsız oldu? Gizli ve örtülü gitmesi daha mı iyiydi? Biz de bu soruyu sorma hakkını kendimizde görüyoruz. Galatasaray Spor Kulübü, bu tip olaylarda sistemden yanadır. Sayın başkan benimle alakası yok dedi. Ancak metnin sahibi hala ortada yok. Medyada söylendiği gibi neredeyse korsan bir bildiri özelliği taşıyor. Çünkü ne yazarı ne de sahibi belli. Aslında biz biliyoruz yazarı ve sahibini ama kimse dillendirmiyor. Kral çıplak ama bizden başka, Anadolu kulüplerinden bunu söyleyen yok. Sözlü olarak bir mutabakat yapılmışsa bir zaptı olur. Kulüpler Birliği ve onun yönetimi ciddi bir iştir. Rastgele söylenecek işler değildir. Eğer yönetim kurulu kararıysa, biz de yönetim kurulundayız. Yönetim kurulu kararlarında ıslak imza olması gerekir. O da yok. Böyle layüsel, kendi kendine \'ben yaptım, oldu\' demekle maalesef bunlar olmaz.\" \"HERHANGİ BİR ANADOLU KULÜBÜNE DE YAPILSA TEPKİ VERİRDİK\" Aynı durumda bir Anadolu kulübü olsaydı yine aynı tepkiyi vereceklerini belirten Mustafa Cengiz, \"Galatasaray olarak biz, bir şeye daha üzüldük. Futbolu, Kulüpler Birliği\'ni, bütün paydaşları ciddiye alıyoruz. Paydaşlardan sadece Galatasaray söz konusu olduğu için harekete geçmedik. Bu herhangi bir Anadolu kulübüne de yapılsa, bizi tanıyanlar bilir, aynı tepkiyi verirdik. Galatasaray karakteri olarak bundan emin olabilirsiniz. Maalesef sanki Galatasaray\'a karşı bir hareket oluşmuştur. Birlik, maalesef birlik hüviyetini bu noktada kaybetmiştir. Layüsel ifadelerle \'Bugün katılmadılar, yarın katılırlar\' gibi açıklamalar yapılmasını hiç hoş bulmadığımızı Camia adına söylüyorum. Bütün paydaşların vicdanını rahatlatacak bir çözüm, bir ortak söylem bulunmadıkça bir daha asla Kulüpler Birliği\'ne katılmayacağımız gibi, bu durumda ısrar ederlerse Türk futbolunda düzenleyici başka girişimlerde bulunacağımızı bildiririz. Tepki ve tavır kişiye göre değişiyor. Demokratik hakkımızı küfür ve aşağılayıcı bir ifade kullanmadan talep ediyoruz. Diyoruz ki; \'Hakemler dinlendirilmeli.\' Bu hakemlerin diyalog kayıtlarını istedik. Federasyona yazılı başvuruda bulunduk, henüz bir cevap gelmedi. IFAB\'ın 2\'nci maddesi açık: Tartışmalı pozisyonlarda mutlaka vermek durumunda. Ülkenin futbol dünyasını sarsan bu özel olaylarda vermesi gerekirdi, vermedi. Şunu da merak ediyorum. Bizim demokratik taleplerimiz cezaya tabi. Ancak bazılarının açık ve net tehditlerine tek laf yok. O bildiriyi ortak bildiri olarak görmüyorum. \'Onlara ceza verilsin\' demiyorum, sadece çifte standart adına ifade ediyorum\" şeklinde konuştu.