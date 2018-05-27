(Görüntülü )Mustafa Cengiz: "Ezberler ve klişelerin kırıldığını gördük"

\"Bu umarım 3 yıl için devam eder ve inşallah sizleri utandırmayız\" \"Liseli ya da lisesiz; artık bu ayrımları kaldıralım. Burada nasıl bir birlik ve güç olduğumuzu gösterdik\" Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü 2018 Yılı Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu\'nda gerçekleşti. Başkan adayları Mustafa Cengiz, Dursun Aydın Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu\'nun yarıştığı seçim sonucunda Mustafa Cengiz 2525 oyla yeniden Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına seçildi. Dursun Özbek 1361, Ozan Korkut 659, Ali Fatinoğlu ise 207 oy aldı. CENGİZ: \"EZBERLER VE KLİŞELERİN KIRILDIĞINI GÖRDÜK\" Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, seçimin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada öncelikle Divan Kurulu, tasnif heyeti ve görevlilere teşekkür ederken, genel kurula hitaben şu ifadeleri kullandı: \"4 ay önce bir kıyam bir ayağa kalkış gerçekleştirdik. Bunu biz yönetim olarak yapmadık. Bunu sizlerle, genel kurulla, taraftarla, camia ile birlikte yaptık. Ne mutlu bize ki bugün Galatasaray Tarihi\'nde 20 Ocak\'taki sosyolojik depremin yansımasını, belgesini gördük. Bugün sizler tarihi bir ana tanıklık ettiniz. Bu tarihi anı kesinlikle sosyologlar inceleyecek. Çok mottolar kırıldı, klişeler paramparça oldu, ezberler bozuldu. Seçimi izlerken aklıma gelen ve ilk kırılan klişe; \'Liseli diğer adaylar varsa, liseliler ona oy verir.\' Yok öyle bir şey. Bu kanıtlandı. Liseli ya da lisesiz, herkes kendi özgür iradesi ve değerlendirmesiyle en iyi olanı düşünerek oy attı. Bize oy atmayanların da oyları bizim için çok değerli. Biz zorunlu olarak, kendimizi belirtmek için belli renkte kravatlar giydik. Ancak 4 aday değil 10 bin aday da olsa biz Galatasaray\'ız ve sarı-kırmızıyız. Burada 20 Ocak\'taki tepki oylarının tercih oylarına döndüğünü, Genel Kurul\'un özgür iradesiyle nasıl değerlendirdiğini ve kendi kaderini nasıl tayin ettiğini, manevi ve baskının altında kalmadan tezahür edeceğini gösterdi. Sizler de buna tanıklık ettiniz. Gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Ezberler ve klişelerin kırıldığını gördük. Genel Kurul\'un kendi içinde ne kadar mantıklı ve tutarlı olduğunu gördük. Bu umarım 3 yıl için devam eder ve inşallah sizleri utandırmayız. Bize oy verenlerin de başını yere eğdirmeden, 7/24 zaferlerin peşinde mücadele edeceğimize söz veriyoruz. Bizi bir arada tutan güçlü olmaktır. Liseli ya da lisesiz; artık bu ayrımları kaldıralım. Burada nasıl bir birlik ve güç olduğumuzu gösterdik. Bu kıyamın, ayağa kalkışın sürmesini istiyoruz. GSSTORE\'lara koşalım. 20 Mayıs\'ta şampiyonluğu aldık, seçim çalışmaları nedeniyle camiamız bunu kutlayamadı. Davullar çalsın şampiyonluğu kutlayalım. Her şey için teşekkür ediyorum. Şuna inanın ki; bize teslim ettiğiniz bu emaneti görevde kaldığımız süre içinde kendi canımızdan, kendi malımızdan daha değerli ve daha kutsal sayacağımıza ve koruyacağımıza söz veriyorum.\"