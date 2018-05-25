(Görüntülü) Mustafa Cengiz: "Az zamanda çok işler yaptık"

Ata SELÇUK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü\'nün olağan seçimli genel kurulu öncesi başkan Mustafa Cengiz, üyelerle bir araya gelip, listesinin tanıtımını yaptı. \"Biz Galatasaray için hep vardık. Yine varız!\" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, yeni dönem için yönetim, denetleme, sicil ve disiplin kurulu aday listesinde yer alan isimler üyelere tanıtıldı. Mustafa Cengiz, seçimlerin sarı-kırmızılı camia için bayram havasında geçmesi gerektiğini belirterek, yönetim olarak 4 aylık süreçte başarılı bir performans ortaya koyduklarını anlattı. Cengiz, bu seçimlerin ardından 3 yıl sonra yeniden olağan genel kurul yapılmasını temenni ettiklerini ifade ederek, \"Sizlerin teveccühü ve desteğiyle, az zamanda çok işler yaptık. Bu 4 ay boyunca arkadaşlarımla birlikte uzun bir yürüyüşün etkin adımlarını attık. Neredeyse nefes almadan koşturduk. Galatasaray için değerdi\" şeklinde konuştu. Başkan Cengiz, dünyanın en büyük ve etkin taraftarına sahip olduklarını dile getirerek, \"Bizler şanslı olarak bu kulübün üyeleriyiz ama harçlığını, cebindeki son parasını vererek tribüne gelen taraftardan kendimizi farklı görmedik. Biz yönetimi, onların emaneti olarak taşıyoruz. Allah utandırmadı ve şampiyonluk ipini göğüsledik. Sizlerden o gücü görmeseydik, inan edin hiçbirini başaramazdık\" diye konuştu. Seçim sürecinde verilen demeçlere üzeri kapalı olarak yanıt veren Cengiz, \"Bazıları boş konuşuyor. Dinliyorum. Edepli edebinden susar. Bizim suskunluğumuz, asla haksız olduğumuzdan değil. Biz 360 milyon liraya yakın hasılat elde ettik. Bu sizlerin gücüyle oldu. Bu şampiyonlukta sizlerin emeği, katkısı çok büyük\" dedi.