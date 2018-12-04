(Görüntülü) Mustafa Boydak'ın eşine FETÖ'den 7, 5 yıl hapis cezası

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında \'örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı ve Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak\'ın eşi Müjgan Boydak, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka bir davada tutuksuz yargılanan ve geçen 12 Temmuz\'da 7,5 yıl hapis cezası alan Boydak Holding eski yöneticilerinden Mustafa Boydak\'ın eşi ev kadını Müjgan Boydak hakkında, \'silahlı terör örgütüne üye\' olmak suçundan açılan davanın dördüncü duruşması görüldü. Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık Müjgan Boydak ile avukatları hazır bulundu. \'Örgüt üyesi\' olduğu iddiasıyla son kez hakim karşısına çıkan FETÖ şüphelisi ev kadını Boydak, üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi. SAVCI:ÖRGÜT İÇİNDE ABLA KONUMUNDA Duruşma savcısı; bir önceki davada verdiği mütalaayı tekrarlayarak, FETÖ şüphelisi Müjgan Boydak\'ın, mahkemede dinlenen \'Ali Dağı ve Yeşilırmak\' kod adlı gizli tanıkların ifadeleri, örgüt içinde sorumluluk sahibi olan kişilerden olduğu ve \'abla\' konumunda yer aldığı, örgüt içinde etkin olduğu, örgüt adına parasal yardımlar topladığı, KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesi\'ne 50 bin TL havale gönderdiği, yurt dışı giriş ve çıkış kayıtlarının Hacı ve Mustafa Boydak dahil kentte bulunan bazı FETÖ şüphelileri ile çakıştığı, örgüt içinde aktif rol aldığı, örgüt üyeleri ile irtibat halinde olup, gizliliğe riayet ettiği iddialarıyla \'örgüt üyeliği\' suçundan cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan Müjgan Boydak, \"Savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Mujgan Boydak\'ı, \'Silahli terör örgütü üyeliği\' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Istinaf ve Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamına ve ceza kesinleşince kadar yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.