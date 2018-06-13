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(Görüntülü) Muş'ta sel can aldı: 1 ölü, 1 kayıp

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, (DHA) - MUŞ'un Korkut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 1 genç hayatını kaybederken, bir çocuk ise kayboldu

13 Haziran 2018 04:46

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un Korkut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 1 genç hayatını kaybederken, bir çocuk ise kayboldu.

Bugün dolu ve sağanak yağışın etkili olduğu Korkut ilçesine bağlı Balkır ve Mollababa köylerinde sel felaketleri meydana geldi. Yaşanan sel felaketinde ailesiyle birlikte Balkır köyü yaylasında olan  zihinsel engelli 17 yaşındaki Ferhat Yayman ile Mollababa köyünde de 15 yaşındaki Osman Yener sel sularına kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti. AFAD ve köylülerin yaptığı arama çalışmalarında zihinsel engelli Ferhat Yayman\'ın cesedi, düştüğü yerin 1 kilometre uzağında bulundu. Mollaba köyünde sel sularına kapılarak sürüklenen Osman Yener\'i arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bu arada sel felaketinden dolayı Muş-Ağrı karayolunda çok sayıda menfez ve yolda tahribatların oluştuğu, ulaşımın güçlükle sağlandığı bildirildi.

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