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(Görüntülü) Muş'ta Özel İdare ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan 110 köy ve 70 mezranın yolunu açmak için aralıksız çalışıyor

15 Aralık 2018 15:23

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerde kardan kapanan 110 köy ve 70 mezranın yolunu açmak için aralıksız çalışıyor.

İl Özel İdare Genel Sekreteri Şehmuz Yetür, yağan karla birlikte yüksek kesimlerde yer yer kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğunu söyledi. 31 iş makinesi ve 50 personelle kapalı olan köy ve mezra yollarını kardan temizleyerek, yolun açıldığını söyleyen Şehmuz Yetür, yüksek yerlerde fırtına nedeniyle açılan yolların tekrar kapandığını bildirdi.     

Merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Savaşçılar Köyüne bağlı Özdemir mezrası yolunun açılması için 2 iş makinesinin karla mücadele ettiğini belirten Köy Yolları Şefi Himmet Güler de  bölgede 2 metreye aşan karın olduğunu ifade etti. Köylüler 3 gündür kar yağdığını belirterek, ulaşımı açan yetkililere teşekkür etti. 

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