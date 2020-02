(Görüntülü) Muslera'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

İSTANBUL,(DHA)





Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera, Türkiye\'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) 2024 Avrupa Şampiyonası\'na ev sahipliği yapma adaylığı için oluşturduğu kampanya olan Share Together\'ın (Birlikte Paylaşalım) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, deneyimli kalecinin sözlerine yer verildi.



Türkiye ile ilgili düşüncelerini paylaşan Uruguaylı file bekçisi, \"Türkiye, EURO 2024 için hazır. Burada çok iyi stadyumlar, yaşamak için çok güzel şehirler var. Her şehrin kendine has özellikleri var. Bu özellikler Türkiye\'yi daha güzel ve pozitif bir yer yapıyor. İnsanlar çok tutkulu ve samimi. Benim bebeğim burada doğdu. Bu yüzden Türkiye her zaman kalbimde olacak. Türkiye\'de yaşamak muhteşem. Futbolu bıraktıktan sonra bile burada yaşamak istiyorum. Umarım EURO 2024\'ün ev sahipliğini Türkiye alır\" ifadelerini kullandı.



Muslera, TFF\'nin adaylık sloganı olan \'Birlikte Paylaşalım\' sloganını kullanarak sözlerini noktaladı.