(Görüntülü) MÜSİAD Başkanı Kaan: Meselemiz Türkiye olsun

İSTANBUL, (DHA) - MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, \"24 Haziran seçimlerini güçlü Türkiye yolunda sadece bir durak olarak görüyoruz. Bu durağı da sağ salim geçeceğimizi düşünüyoruz\" dedi. \'Meselemiz Türkiye olsun\' başlıklı kampanya başlattıklarını ve çeşitli projeler hayata geçireceklerini söyleyen Kaan, MÜSİAD olarak ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan 24 Haziran seçimlerine 2 gün kala değerlendirmelerde bulunarak \'meselemiz Türkiye olsun\' sloganıyla başlattıkları kampanya hakkında bilgi verdi. Kampanya kapsamında çeşitli projeler ortaya koyacaklarını söyleyen Kaan, projeleri şöyle sıraladı: \"\'Meselemiz Türkiye olsun\' sloganıyla sosyal medya da özellikle gençlerimizi dikkate alarak çünkü geleceğimiz gençlerimiz, kampanya başlattık. Bu kampanya sadece gençlere yönelik değil tabi toplumun tamamını kapsıyor. Bu başlık altında, dünyanın her toprağında Türkiye?nin adını duyurarak; Ticaret Diplomasisi Modeli, tarım ve hayvancılıkta Türkiye?yi bir dünya markası yaparak; Tarımsal Yatırım Fonu Projesi, ekonomiyi faiz kıskacından kurtararak; İslami ve İnsani Finans Modeli, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak; Biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri Projesi, taklit değil özgün medeniyeti savunarak; Kültür Ekonomileri Modeli, üretim odaklı büyümede bölgesel kalkınmanın gücüne inanarak; Toplu Sanayi İdaresi Modeli gibi projeler geliştirdik.\" \"SEÇİM SONRASINDA HER ŞEYE HAZIRIZ\" 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken Kaan, \"Bu seçimi ve devamını ülkemizi daha üst seviyelere çıkaracak bir çalışmanın devamı olarak görüyoruz. O yüzden seçimi çok fazla önemsiyoruz. 24 Haziran seçimlerini güçlü Türkiye yolunda sadece bir durak olarak görüyoruz. Bu durağı da sağ salim geçeceğimizi düşünüyoruz. Biz \'meselemiz Türkiye olsun\' başlığıyla hem projelerimizi ortaya koyuyoruz hem seçim sonrasında her şeye hazır olduğumuzu, elimizi taşın altına koyacağımızı belirtmek istiyoruz\" diye konuştu. \"TÜRKİYE\'Yİ DAHA İYİ SEVİYEYE GETİRMEK İÇİN ÇABALAMALYIZ\" Artık bir olmak ve ayrıştırma yapmamak gerektiğinin altını çizen Kaan, \"Her gün projelerimizi üçer tane kamuoyuna anlatarak diyoruz ki, artık bir olmalıyız, ayrıştırmalardan vazgeçin bu memleket bizim, geçmişte yaşanan sıkıntıları bir kenara bırakın meselemiz Türkiye olsun. Amacımız Türkiye\'yi daha iyi bir seviyeye getirecek çaba içerisinde olalım. Bu düşüncelerle herkesi çalışmaya davet ediyoruz\" dedi. \"MESELEMİZ ÜLKEMİZ OLURSA HEM GELECEĞİMİZİ HEM DE NESİLLERİ KURTARIRIZ\" Kendilerinin sadece bugünü değil geleceği ve nesilleri kurtarmak amacında olduklarını söyleyen Kaan, \"Bir toprak parçasını memleket yapan şey onun uğrunda kendinizden ne kadar feragat edebildiğinizdir. Meseleniz kendiniz olursa sadece günü kurtarırsınız. Meseleniniz eğer ülke ise gelecek nesilleri hatta torunlarınızı bile kurtarmış olursunuz. O yüzden biz sadece kendimizi ve bugünü değil geleceği ve nesilleri kurtarmak peşindeyiz\" ifadelerini kullandı. \"YATIRIMLARDAN VE BÜYÜK ÜLKE HAYALİMİZDEN VAZGEÇEMEYİZ\" Türkiye\'nin başına gelen birçok kötü senaryonun halkın desteğiyle bertaraf edildiğine dikkat çeken Kaan, \"Bu saatten sonra yatırımlardan, büyük ülke hayalimizden, 2023, 2053 hedeflerinden vazgeçemeyiz. Kamuoyunda \'yatırımları durduracağız\' gibi söylemler var bunları hiç hoş karşılamıyoruz. Bu kazanımlardan vazgeçmeden Türkiye\'yi daha üst seviyelere çıkaracak çalışmalar yapmalıyız. İhracatı artırmak için yatırım ortamlarını iyileştirmemiz gerekiyor, aynı şekilde imalata, üretime yönelik yapmamız gerekiyor\" diye konuştu. \"MESLEK LİSELERİ YAYGINLAŞIRSA GENÇ İŞSİZLİK DÜŞECEKTİR\" İşsizlik rakamların yüzde 10\'lar değil daha düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Kaan, \"Ben öyle düşünüyorum, çünkü uluslararası genç işsizlik rakamı açıklanıyor ama Avrupa\'da 15 yaşından sonra genelde eğitim sisteminin içinde meslek liseleri yüzde 80 seviyesinde onun için 15 yaşından sonra okuyan gençler aynı zamanda çalışıyorlar ve istihdam edilmiş gibi gözüküyor. Bizde 15-18 yaş hatta 20 yaşına kadar çalışma imkanları okurken mümkün değil, eğitim sistemimiz ona uygun değil. Eğitim sisteminde meslek liselerinin biraz daha artığını düşünürsek genç işsizliğin ciddi olarak düşeceğini düşünüyorum. Meslek lisesi eğitiminin genç işsizliği kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor\" dedi.