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(Görüntülü) Muş valisi ve milletvekilinden şehidin ailesine taziye ziyareti

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş)(DHA)- MUŞ Valisi İlker Gündüzöz ve AKP Muş Millevekili Emin Şimşek, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim

12 Kasım 2018 22:06

Fatih ÇELİK/VARTO(Muş)(DHA)- MUŞ Valisi İlker Gündüzöz ve AKP Muş Millevekili Emin Şimşek, Hakkâri\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit düşen Topçu Er İbrahim Özkur\'un taziyesine katıldı Varto ilçesine bağlı Leylek köyünde kurulan taziye çadırına beraberinde Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Erkan Kaçmaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve kurum amirleri ile birilkte giden Vali ve Milletvekili, baba Kudbettin Özkur\'a taziye dileklerinde bulundular. İlçe Müftüsü Mehmet Akif Çoşkun?un okuduğu duadan sonra, baba Özkur ile kısa bir sohbet eden Vali Gündüzöz ile Milletvekili Şimşek sabır dileklerinde bulundu.

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