(Görüntülü) Mülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Çınar'dan kararname tepkisi

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın son kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, veda yemeğinde Valiler Kararnamesini eleştirerek, \"Genel bir sistem eleştirisi yapıyorum. Bundan devlet millet zarar görür. Sadece Vali Kararnamesi değil. Bütün bu tür değişiklik, atamalardan bahsediyorum. Şehri görüp kapasitesini anlayıp hamle yapacağı, depara kalkacağı dönemde görevden alınması büyük bir zaman ve insan israfı\" dedi. Valiler Kararnamesi ile 16 ay Valilik görevinde bulunduğu Zonguldak\'tan mülkiye başmüfettişliğine atanan Ahmet Çınar için İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş tarafından bir otelde veda yemeği düzenlendi. Yemeğe, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve iş insanları katıldı. Vali Ahmet Çınar, yemek sonunda yaptığı konuşmada katılanlara teşekkür etti. Vedaları ve karşılanmaları hiçbir zaman sevmediğini söyleyen Çınar, \"Ben kaymakamlığımdan itibaren atandığım zaman gece karanlığında şehre gidiyordum, sabah da makama gidip insanlarla müşerref oluyordum. Bu bir yöntemdir. Bir merasim olmasın diye davullu zurnalı karşılama olmasın diye böyle yapardım. Gideceğim zamanda \'ne zaman gideceksiniz?\' diye sorarlardı. Ben size haber vereceğim deyip sabah erken çaktırmadan çekip gidiyordum. Burada da bu vardı işin aslı. Bu yemekler anlamlı ama herkesi çağıramıyorsunuz, unuttuklarınız oluyor. Gönül kırıklığı oluyor. Dolayısıyla çok haz almadığım bir iştir ve sabah çekip gitmek benim aklımdaydı. Sonra belediye başkanı, özel idare genel sekreterimizi kırmadık. Bu yemeği tertip etmek için çok ısrar ettiler\" diye konuştu. \'KARARNAMELERDEN DEVLET VE MİLLET ZARAR GÖRÜR\' Vali Çınar, konuşmasının son bölümünde ise valiler kararnamesini eleştirdi. Kararnamenin yapılacak hizmet ve projeleri sekteye uğrattığını ifade eden Çınar, şöyle konuştu: \"Bu kararname Türkiye\'nin olağan işlerinden, rutin işlerinden. Çok yaşanan işlerinden. Her valinin yaşanan işlerinden. Bu böyle ama doğru işlerinden değil. Beni almalarından asla konuşmuyorum. Genel bir sistem eleştirisi yapıyorum. Bundan devlet millet zarar görür. Sadece vali kararnamesi değil. Bütün bu tür değişiklik atamalardan bahsediyorum. Bir vali şehre gelince zaten 2-3 ay hoş geldin gibi merasimlerle geçiyor. Nefes alamıyor. Sonra sanayi etrafı tanıyacak derken 8 ay gidiyor. Şehri görüp kapasitesini anlayıp hamle yapacağı daha depara kalkacağı dönemde görevden alınması büyük bir zaman ve insan israfı. Bunu lütfen kendimle ilgili algılamayın. Ben her meydanda rahat konuşan bir adamım. Şu an mevzu bu olduğu için bunu söylüyorum.\" Kendisini yerel siyasetin görevden aldırdığına dair söylemler olduğunu hatırlatan Vali Çınar, \"Bu adam niye merkeze alındı? Herkesin aklına şu da gelir. Yerel siyaset. Tabi oklar iktidar partisine gider. Fitne ve fesatla görevden bunu mu aldırdılar diye insanın aklına gelir. Bunu net söylüyorum. İktidar partisinin il başkanı da burada. Ben il başkanımız ve milletvekillerimizden en ufak nezaketsizlik görmedim. CHP milletvekillerimizden öyle. Son derece nazikler. Benim burada kalmam için ilgili makamlara ilettiklerini de ben biliyorum. Bu yüzden hak geçmemesi için bunu burada söyleme ihtiyacı duydum\" diye konuştu. Vali Çınar, konuşması sonunda emekliye ayrılmayı düşündüğünü söyledi.