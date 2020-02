(Görüntülü) Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele anlatıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay Mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Vali Çağatay, ailelere çağrıda bulunarak, Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis\'te bu tür etkiler olmayacak dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesindeki Merkezi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İlçe Kaymakamları, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, uyuşturucunun Bitlis?te büyük çapta olmadığını, ancak tedbir alınmaması durumunda ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Vali Çağatay, uyuşturucuya karşı savaşmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlatarak, İçişleri Bakanlığı tarafından çok ciddi anlamda Türkiye?nin gündeminde olan ve dünyanın karşılaştığı uyuşturucu belası ile mücadele için bir araya geldik. Bitlis?te 2 ay önce göreve başladım. İlk geldiğimiz günden beri bu konuyu gündemde tutmaya çalıştık. Önceden uyuşturucuya ulaşmak için maliyet gerekirdi. Sonradan 1 ve 3 liraya çok kolay ulaşılmaya başlandı. Bitlis en az uyuşturucu kullanılan illerden bir tanesidir. Bizde tedbirlerimizi almazsak o kötü seviyeye ulaşabiliriz. Her gün bir şekilde emniyet güçlerimiz uyuşturucu ile mücadele ediyor. Ancak biz ne kadar toparlarsak toparlayalım, biz ne kadar bu torbacıları yakalarsak yakalayalım aileler bu konuya eğer sahip çıkmazsa biz bununla mücadele edemeyiz. Ne kadar destek alırsak o kadar iyi mücadele etmiş olacağız. Her birey etrafına, çocuğuna sahip çıkacak. Yoksa yaptığımız mücadele yalan olur. İnşallah Bitlis?te bu tür etkiler olmayacak dedi.

Narkotik Şube Müdürü Hasan Basri Karakuş\'un İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen uyuşturucu ile Mücadele konulu sunumunun ardından toplantı sona erdi.