(Görüntülü) Muhtardan çocuk kaçırma ve istismar olaylarına karşı kameralı önlem

Mustafa TURAPOĞLU- Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), (DHA)- ANKARA ve Ağrı\'da çocukların kaybolduktan sonra cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Ankara\'nın Balâ ilçesi Gülbağı Mahallesi Muhtarı Nazım Ünal, köyüne güvenlik kameraları taktırarak, önlem aldı.



Gülbağı Mahalle Muhtarı ve Balâ Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Ünal, Ankara\'nın Polatlı İlçesi bağlı Uzunbeyli Mahallesi\'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı\'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir\'in kaybolduktan sonra ölü bulunmasının ardından köyünde bir takım güvenlik önlemi almaya karar verdi. Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan\'ın desteği ile muhtar Ünal, köyün farklı yerlerine dört adet güvenlik kamerası taktırdı.



Muhtar Nazım Ünal, son günlerde yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:



\"Son günlerde yaşamış olduğumuz bu olaylardan dolayı köylerimizle toplanarak, payımıza düşen dersleri çıkarttık ve yavrularımızın, köyümüzün can ve mal güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek hırsızlık, çocuk kaçırma, çocuk istismarı ve benzeri olayların önüne geçmek ve caydırıcılık oluşturmak amacıyla, jandarma ve kolluk kuvvetlerinin yardımlarını da alarak kendi imkanlarımızla köyümüze güvenlik kamerası sistemi taktırma kararı aldık. Deniz gözlü Leyla’mız, melek yüzlü Eylül’ümüzün ve daha nice umudumuz, geleceğimiz olan yavrularımızı kara toprağa verdik. Yavrularımıza Allahtan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Gülbağı mahallesinde hakim dört noktaya kamera sistemi yerleştirmeye karar verdik. Bugün bu projemizi uygulamaya geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Allah’tan Gülbağı mahallemize ve Balâ ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bizim bu girişimimiz bir kıvılcım etkisi yaratır. Ve böylece tüm mahalle ve köylerimiz de bu tür tedbirler almaya başlar.\"



\'ÖNLEM AMAÇLI YAPILAN BİR PROJE\'



Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan da yaşanan çocuk kaçırma olaylarına tepki göstererek, \"Kim yaptıysa elleri kırılsın. Bunu yapanlar kahrolsun. Mahalle muhtarımız Nazım Ünal\'a bu projeye imza attığı için teşekkür ederim. Bütün mahalle muhtarlarımın da böyle duyarlı olmasını temenni ederim. Herkesi buna davet ediyorum. Bu önlem amaçlı yapılan bir proje. Bu projeyi sonuna kadar destekliyorum\" dedi.



Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ise Eylül ve Leyla olayının kendilerini derinden etkilediğini kaydederek, şöyle konuştu:



\"Sadece bizleri değil, tüm toplumu çok derinden etkileyen bu olaylar yargıda. İlk olarak Balâ ilçemizin Gülbağı Mahallesi Muhtarı ve mahalle halkının organize ettiği bu güzel çalışma için kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışma çok önemli bir çalışma. Biz de buna önem veriyoruz. O nedenle, bugün de destek olmak için muhtarımızın yanına geldik. Fakat bu sadece Allah korusun çocukların kaybolması için değil, aynı zamanda köyde yaşanabilecek olayların, hırsızlıkların önüne geçmek adına da çok önemli bir proje. Bunu sadece Gülbağı mahallemizde değil, tüm mahallelerimizde görmek istiyoruz.\"



KÖY SAKİNLERİ MEMNUN



Köy sakinlerinden Mustafa Ünal, dört noktada kamera sisteminin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken yine mahalle sakinlerinden Taner Buran da \"Bugün muhtarımızın çalışmaları ile köyümüze güvelik kameraları takılıyor. Köyde herhangi bir vukuat olduğunda, neyin ne olduğunu anlamak için bütün köylere yapılması gereken, tercih edilecek güzel bir sistem. Bütün muhtarların el birliğiyle çalışması için, Gülbağı köyü olarak, örnek olacak güzel bir çalışma. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz\" dedi.



Akkız Buran da yaşanan iki olay sonra çok üzgün olduklarını söyleyerek, şunları söyledi:



\"15 gündür uykumuzdan olduk. Televizyona bakamaz olduk. Ben zaten hiç bakamıyorum haberlere. Strese girdiğim için tansiyonum yükseliyor. Çok üzgünüz. Bunlar böyle olmamalı. Hepimiz insanız, hepimiz Müslüman’ız. Bu kadar olmaması lazım. Bu neden bu kadar ileri gitti, anlayamadık. En çok küçük çocukların başına geliyor. Yazık günah. Sabiler, melekeler onlar. Bu çalışmayı yaptığı için Allah muhtarımızdan razı olsun. Muhtarımız çok iyidir. Köylerdeki eski durumumuz yok şimdi. Nüfus az, köylerde kimse yok. Hele kışın hiç kimse yok. Yazın yine birkaç kişi geliyoruz. Ekip biçip gidiyoruz ama böyle bir sistemin olması lazım. Muhtarımızdan Allah razı olsun. Düşünmüş yapmış bunu. Çok güzel. Bütün köy muhtarlarına öneririm. Her köyün muhtarı da bunu düşünüp yaparsa, Allah razı olsun deriz.\"



