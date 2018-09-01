(Görüntülü) Muhtar çağrı yaptı sahil temizlendi

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, \'Bir çöp poşeti kap gel\' kampanyası başlatarak mahalle sakinlerini temizlik çalışmalarına destek olmaya çağırdı. Çöp poşetini kapan mahalle sakinleri temizlik kampanyasına katılıp sahile atılan çöpleri topladı.



Gölcük\'te birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim\'in sosyal medyadan duyurduğu \'Bir çöp poşeti kap gel\' kampanyasına semt sakinleri büyük ilgi gösterdi. Bir araya gelen vatandaşlar yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle Değirmendere sahilinde temizlik yaptı. Sahile atılan çöpler toplanarak çöp poşetlerine dolduruldu. Kampanyayı muhtarlar aracılığıyla tüm yurda yaymayı hedeflediğini söyleyen Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, \"Bir kampanya başlattım. Sosyal sorumluluk projelerimden bir tanesi ve en önemlisi olduğunu düşünüyorum. Bunu bütün Türkiye\'ye yaymak istiyorum. Türkiye\'de 53 bin muhtar arkadaşımız var. Eğer örnek olabilirsek ne mutlu bana. Herkes kapısının önünü temizlesin istiyorum. Çöpünü toplasın istiyorum. Yerel yönetimlerin halka hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu bir gerçek ama emektar arkadaşlarımıza yardımcı olmak da bizim insanlık görevimiz. Değirmendere\'yi temizlemek demeyelim de kalanları, artanları, çocukların attıklarını topluyoruz diyelim. Burada biz bir sürü cam topladık. Burada çocuklarımız oynuyor. Biz yaşadığımız dünyayı temiz tutmazsak, yaşamayalım o zaman\" dedi.



Mahalle sakinlerinden Elvan Albayrak güzel bir şehirde temiz bir şekilde yaşamak istediklerini belirterek, \"Herkes kapısının önünü temizlesin. Bu güzel sahil şehrinde tertemiz yaşayalım istiyoruz. İlk defa başladık ve bir sürü insan olduk. Haftaya inşallah daha büyük, kapsamlı bir katılım olacak. Hep beraber Değirmendere\'den başlayarak Türkiye\'ye yayılmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.