(Görüntülü) Mühimmat deposu patlamasında şehit olan askerler anıldı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da 6 yıl önce mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 asker, olayın yıl dönümünde törenle anıldı. Afyonkarahisar\'daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası\'nda yapılan mühimmat sevkiyatı sırasında 5 Eylül 2012 tarihinde meydana gelen patlamada 2\'si astsubay, 2\'si uzman, 21\'i er olmak üzere 25 asker şehit oldu, 4\'ü asker 8 kişi de ağır yaralandı. 6 yıl önce gerçekleşen patlamanın ardından aileler kışla alanının dışında düzenlenen anma programına katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı anma programı 25 şehit için yaptırılan anıt önünde başladı. Aileler yaptıkları duanın ardından kışla yanında kurulan taziye çadırına geçti. Çadırda acılarını paylaşan ailelerin üzgün oldukları gözlenirken, bazı aile üyeleri ise gözyaşı döktü. Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından mevlit okunarak şehitler için dualar edildi. Anma programına TBMM Divan Katip Üyesi CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Aslan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Ak Partili Burhanettin Çoban, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, protokol üyeleri, askeri erkân ve şehit aileleri katıldı. \'GERÇEK FAİLLERİNİN YAKALANMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ\' Anma programı kapsamında konuşan Milletvekili Burcu Köksal, 6 yıl önce herkesin yüreğinin ve ciğerinin yandığını söyledi. 25 vatan evladının bu topraklarda kaybedildiğini belirten Köksal, \"Patlamadan sonra bir dava süreci başladı ve 5.5 yıl sürdü. Önce Eskişehir\'de sonra Afyonkarahisar\'da davalar görülmeye devam etti. Ben milletvekili seçildiğim günden bu yana şehit yakınlarımızla birlikte davaları takip etmeye başladım. Her davada onların acılarının bir kez daha yenilendiğini ve üzüldüklerini gördüm. Davanın sonucunda bir karar verildi. Ancak verilen kararın ne şehit yakınlarımızı ne kamu vicdanını tatmin etmediğini gözlemlemiş bulunmaktayım. TBMM\'de patlamanın tüm yönleriyle araştırılmasını istedik. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedik. Aradan geçen 6 yıla rağmen bu patlamanın gerçek faillerinin yakalanmadığını düşünüyoruz. Bu patlama ile ilgili kafamızdaki soru işaretlerinin hala giderilememiş olması da ayrı bir üzüntü kaynağı. Bu patlama ile Suriye\'ye silah götüren MİT tırları arasında bir bağlantı var mıdır veya yok mudur? Bu sorunun cevabı yok. Bu patlamayla bir şeylerin üzeri örtülmüş müdür? Bu sorunun da cevabını alamadık. Bunun gibi birçok soru cevapsız kalmıştır\" dedi. \'BU YIL ŞEHİTLİK YAPILDI\' Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, \"Bu 6 yıl süresince hep burada olmaya gayret ettim. Şehit ailelerinin ilk günkü acısında buradaydım ve çok iyi biliyorum. Böyle bir hadise geçmişte duyduğumuz ve şahit olduğumuz durum değil. Terörle mücadelede veya herhangi bir kazada şehit olanlar gibi değil de şehitlerimiz. Gerçekten ailelerimizin acısı çok büyük. Bu acıya rağmen bu ailelerimiz saygısızca bir tavır ve söz içerisine girmedi. 6 yıldır bizden tek talep ettikleri buraya şehitliğin yapılmasıydı. Bu yıl bu şehitlik yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizleri en güzel şekilde bağrımıza basmak isteriz\" diye konuştu. \'OĞLUMA VERDİĞİM SÖZÜ TUTUYORUM\' Şehit Tolga Taştan\'ın babası Ali Taştan, 6 yıl önce yürekleri yakan ve 25 şehidin verildiği patlamayı unutmadıklarını söyledi. Evlatlarının 6 yıl önce kuş olup uçtuğunu anlatan Taştan, ellerinden hiçbir şey gelmediğini kaydetti. Şehit oğlu Tolga Taştan\'a bir söz verdiğini ve bu patlamanın peşini bırakmayacağını vurgulayan Taştan, şöyle dedi: \"Bugüne kadar gerek mahkemelerde gerekse siyasi partilerle görüşerek en önemlisi diğer şehit ailelerinin de desteğini alarak yoluma kararlılıkla devam ettim. Geçen günlerde bu dava ile sorumlu tutulan komutanlar gerekli cezaları almışlardır. Fakat almış oldukları ceza bizim yüreğimizi söndürmeye yetmese de bundan sonra böyle bir olayın olmasını istemiyoruz. Ama olduğunda sorumlular da cezadan kaçamayacaklarını anlamış olacaktır. 6 yıl da geçse 16 yıl da geçse adaletin tecelli edeceğini bileceklerdir.\" \'ALDATILMAK VE KANDIRILMAK İSTEMİYORUZ\' Şehit Onur Fikret Dülger\'in babası Zekai Dülger, \"Devlet erkanına seslenmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Genelkurmay Başkanına. Çocuklarımızın katilini mutlaka istiyoruz. Katillerini mutlaka istiyoruz. Böyle 13 senelerle 2 kişiyi cezalandırarak bizleri aldatmanın belki ağır bir kelime olacak yargı açısından ama bu şekilde aldatılmak ve kandırılmak istemiyoruz. Ordunun kalbi olan bir cephanelikte böyle bir patlamanın olması mümkün değildir. Bunu hiç kimse hiçbir şekilde izah edemez. Çocuklarımızın katillerini devlet bize vermek zorundadır. Tutuklananların tutuklu olup olmadıklarını bile bilmiyoruz\" dedi.