(Görüntülü) Muharrem İnce: Ben bakanların listesini yapacağım (2)

Murat KÜÇÜK- Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekili listelerini CHP Genel Merkezi\'nin yaptığını belirterek, \"Milletvekili listeleri açıklandı. Memnun olan olur, olmayan olur. Hepimiz için geçerli bu. Bunu bir kenara bırakacağız. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım\" dedi. Muharrem İnce, Bartın Cumhuriyet Meydanı\'nda halka seslendi. Muharrem İnce, mitingin iptal olup, ardından yeniden düzenlenmesine karar verilmesiyle ilgili olarak, \"Dün biraz sesim kısıldı. Doktorlar dedi ki \'Bir gün dinlendir.\' Tam iptal edecektik, baktık yandaş medya saldırıyor. \'CHP\'de kriz, Muharrem İnce küstü.\' Yahu rahatlıkla bir sesim bile kısılamıyor bu ülkede. Dedim \'Gidelim Bartın\'a.\' Başka çaresi yok\" diye konuştu. MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNİ GENEL MERKEZ YAPAR Muharrem İnce, milletvekili adaylarının açıklanmasıyla ilgili tartışmalara da değinerek, şunları söyledi: \"Milletvekili listeleri açıklandı. Memnun olan olur olmayan olur. Hepimiz için geçerli bu. Fakat hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunu bir kenara bırakacağız. Hepsi bizim arkadaşımız fark etmez. Milletvekili listelerini Genel Merkez yapar. Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım. Onun dışında bu işlere takılmayın. Hiç CHP\'yi haber yapmazlar. Böyle şeyler buldular mı haber yaparlar. Sadece CHP\'li kardeşlerimin değil Ak Parti\'li, Saadet\'li kardeşlerimin de hepsinin 81 milyonun oyunu istiyorum ben\" dedi. Televizyon programlarına yorumcu olarak katılan anket şirketi sahiplerini de eleştiren Muharrem İnce, \"Şu televizyonlara çıkan anketçilerin bir kısmı, hepsini demiyorum, onları dikkate almayın. Bir şey bilmiyorlar. Ortada araştırma falan yok. Gel peşime takıl, gör araştırmayı. Gel takıl peşime, otobüse bin, gel gör milletin ilgisini. Bunlar mahcup olacaklar. Biz bu seçimi alacağız. Dün Adana\'daki muhteşem manzarayı görmenizi isterdim. 100 bin kişi katıldı. Sonunu göremiyordum, muhteşemdi. Bugün sesimiz kötü olabilir. Sözümüz doğrudur merak etmeyin. Sesim kötü çıkıyor olabilir ama söylediklerim doğrudur. Bundan hiç kuşkunuz olmasın.\" \'TRT\'YE HAKKIMI HARAM EDİYORUM\' TRT\'yi sert şekilde eleştiren İnce, şöyle konuştu: \"TRT, 13- 21 Mayıs arasında Sayın Erdoğan\'a 1 saat 57 dakika söz vermiş. Muharrem İnce\'ye 16 dakika söz vermiş. 117 dakika birine 16 dakika birine. Peki sizler bu meydanı dolduranlar, biz TRT payı ödemiyor muyuz? Sadece Erdoğan\'a oy verenler mi ödüyor? Bunun adil olması gerekmiyor mu? Ey Erdoğan, bundan senin haberin yok mu? Bu kul hakkıdır. Ben TRT\'ye hakkımı haram ediyorum. Haram olsun, haram zıkkım olsun.\" \'50 BİN AVUKAT CÜBBELERİNİZİ ARABANIZDA GEZDİRİN\' Muharrem İnce, seçim güvenliğine önem verdiklerini ifade ederek, \"50 bin avukat cübbelerinizi arabanızda gezdirin. 24 Haziran\'da size ihtiyacım olabilir. Sizleri YSK\'nın önüne çağırabilirim. Merak etmeyin bir oyunuza bile zarar gelmeyecek\" dedi. \'BU SEFER KEMER SIKMA SIRASI DEVLETTE OLACAK\' Muharrem İnce artık devletin kemer sıkma politikası uygulayacağını belirterek, şöyle konuştu: \"Hukuk güvenliğini sağlayacağız. Bağımsız mahkemeler ve hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Herkes mahkeme kararlarına güvenecek. Ekonomimiz de buna bağlı. Yabancı yatırımcı güven duymadığı için gelmiyor. Yatırım yapmıyor. Para güvenli ortamı sever. Güvenli ortam kuracağız. Ekonominin başına ehliyetli insanları getireceğiz. Ekonomi ile ilgili kurumları başta Merkez Bankası olmak üzere bağımsız özerk hale getireceğiz. Merkez Bankası Başkanını CHP Genel Merkezine davet etmeyeceğiz. İlk kez bir şey daha söyleyeceğim. Türkiye\'de yıllardır duyduğumuz şey şudur. Ey milletim kemer sık, tasarruf yap bu millete söylenir. Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Milletin kemer sıkacak hali kalmadı. Kemerin son deliğine geldi artık. Nasıl olacak? Saraylarda yaşamayacak Cumhurbaşkanı söz. Orayı bilim merkezi yapacağız. Ben 16 yıldır milletvekiliyim 1,5 sene önce kendime ev aldım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Daha doyamadım ben evime. Evim bir apartman dairesi. Ben orada oturacağım. Devletin işleri için de Çankaya Köşkünü kullanacağım.\" \'HER YIL 10 BİN GENCİMİZİ YURTDIŞINA GÖNDERECEĞİZ\' Gençleri yetiştirerek, Türkiye\'nin güneş enerjisi potansiyelini değerlendireceklerini açıklayan Muharrem İnce, şöyle devam etti: \"Türkiye\'nin güneş enerjisi potansiyeli iyi değerlendirirsek. 100 tüketiyorsak 130 üretiriz. 30\'unu da satarız. Bunun için eğitimli öğrenciler lazım. Bunun için uzman gençlere ihtiyaç var. Bu zor bir şey. Her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğiz. En kısa sürede Türkiye\'deki bilgisayar mühendisi sayısını 10 bine çıkaracağız. Buradan başlayacağız. O gelip meydanlarda tezek diyecek, pislik diyecek. Ben \'gelecek\' diyeceğim. Aramızda fark olacak. Aramızda şöyle bir fark olacak. O gelecek meydanlarda diyecek ki \'Benim valim, benim müsteşarım, benim bakanım, benim genelkurmay başkanım\' diyecek. Ben ise şöyle diyeceğim, \'Sayın genelkurmay başkanım, sayın bakanım, sayın valim.\' O genelkurmay başkanı benim genelkurmay başkanım değil. Milletin genelkurmay başkanı. O da birilerini helikoptere binip tehdit etmeye gidemeyecek. Bir devlet terbiyesi içerisinde olacak her şey. Mesela yine benim şimdiki dönem arasında Cumhurbaşkanı \'TEOG\'u kaldırın\' deyince TEOG kaldırılmayacak. Bu ülkede halk tarafından seçilen belediye başkanlarına çekil kenara diye bir talimat gelemeyecek.\" \'BİZİM DERDİMİZ SENİ DEĞİL, DOLARİ FAİZİ, MAZOT FİYATINI İNDİRMEK\' İnce, liyakate bakacaklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı: \"Dolar hala yukarı doğru çıkıyor. Terk dertleri benim diyor. Bizim derdimiz seni değil, doları faizi mazot fiyatını indirmek. Ben geldiğimde dolar, faiz inecekse sen de iniver ne olacak yani. Türkiye\'de devlet yönetimi akılsızdır, Türkiye\'de hukuk sistemi akılsızdır, Türkiye\'de dış politika akılsızdır, Türkiye\'de eğitim akılsızdır. Türkiye\'nin yönetimi şudur. Bir tek adam var. Bir de tek adamın yanında ehliyetsiz bir takım var. Güçlü lider ve liyakatlı takımı getireceğiz. Hiç kimseyi kamuda yükselirken, \'CHP\'li değil mi\' diye bakmayacağız. \'Solcu mu sağcı mı\' diye bakmayacağız. Biz liyakate bakacağız. Bundan yana kuşkunuz olmasın. Türkiye\'yi barıştıracağız. Uzlaştıracağız. Türkiye kucaklaşacak.\"