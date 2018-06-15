(Görüntülü) Muharrem İnce bayram namazını köyünde kıldı (4)

İNCE, YABANCI GAZETECİLERE AÇIKLAMALARDA BULUNDU CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova\'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 16 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın öğretmen ve polislere 3600 ek gösterge vereceğini hatırlatan İnce, \"Bu, \'ince hastalık\' korkusu Erdoğan\'a çok şey yaptırıyor. Yani daha seçilmeden Türkiye\'ye hizmetlerim başladım\" dedi. \'DERDİM İNTİKAM DEĞİLDİR\' Seçilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargılanıp yargılanamayacağı ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan İnce, şunları söyledi: \"Ben Anayasa Mahkemesi\'ne başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah\'ın izni milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçileceğim. Cumhurbaşkanının da Erdoğan\'ı ya da başka birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim \'intikam\' değildir, derdim rövanş değildir. Derdim, \'devr-i sabık yaratmak\' değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşmasını için çalışacağım. Bu bağımsız yargı Erdoğan\'ı yargılar yargılamaz ben onu bilemem. Ama o bağımsız yargının beni de yargılayabilme ihtimalini düşüneceğim\" dedi. Projesi olmadığı yönündeki eleştirilere yanıt veren İnce, \"Bunu söyleyen sadece Erdoğan. Ben \'Gelecek\' diyorum, \'Nanoteknoloji\' diyorum, \'Demokrasi\' diyorum, \'Hukuk devleti\' diyorum, \'Evrensel değerler\' diyorum, \'Uzay madenciliği\' diyorum. Bunlar proje değil de ne? \'3 B\' diyorum. barışacağız, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. \'Çocuklara, gençlere güzel hayaller kurduracağız\' diyorum. Meydanlarda en büyük projeleri söyleyen benim. Eleştiriyi doğru bulmuyorum\" diye konuştu. \'BENİM CUMHURBAŞKANLIĞIMDA ERDOĞAN DA RAHAT EDECEK\' \"Sandıklarda şaibe olacağını düşünüyor musunuz?\" sorusuna yanıt veren İnce, \"Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Yalova seçimleri bunun en güzel örneğidir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak aynısını yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum\" dedi. \"Erdoğan’a mesajınız nedir?\" sorusu yöneltilen İnce, \"Rahat olsun. Hiç moralini bozmasın. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek. Çünkü ben demokrat bir Cumhurbaşkanı olacağım ve Erdoğan\'ın eski bir Cumhurbaşkanı olarak hiç huzursuz olmasını gerektirecek bir durum yok\" diye konuştu. \'EVİM TÜRBEYE DÖNDÜ\' \"Yoğun mitingler için gerekli enerjiyi nereden alıyorsunuz?\" yönündeki soruya ise İnce, \"Enerjinin kaynağı millet. Yani milletin teveccühü bir değişim ruhunu görüyorum sokakta. Bu beni motive ediyor. Allah’a şükür sağlığımız da yerinde ama milletin o motivasyonu olmasa benim de motivasyonum düşer zaten. Olağanüstü bir şey var. Görüyorsunuz. Türbeye döndü evin bahçesi. Türkiye’nin her yerinden gelen insanlar var. Milletin teveccühü\" yanıtını verdi. \"Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir?\" yönündeki soruyu da yanıtlayan İnce, \"Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum\" dedi. \'ALİ CENGİZ OYUNLARIYLA BAŞARILI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR\' HDP’nin baraj altında bırakılmasıyla ilgili Erdoğan’ın konuşması ve seçim güvenliğiyle ilgili soruya ise Muharrem İnce, \"Erdoğan\'ın o görüntülerini izledim. Türkiye adına üzüldüm. Türkiye\'yi kimler yönetiyor? Demokrasiden nasibini almamış bir insan. Şimdi medet umuyor bunlardan. Çünkü demokrasiyi içselleştirmemiş, buna inanmıyor. İnanmadığı için bir takım partileri baraj altında bırakmayla, Ali Cengiz oyunlarıyla başarılı olabileceğini düşünüyor ama bu sefer sökmeyecek\" diye yanıt verdi. SURUÇ OLAYLARI İLE İLGİLİ KONUŞTU Suruç\'ta yaşanan olaylarla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan İnce, “Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması lazım\" dedi. İnce, “Benim Türkiye’ye hizmetlerim devam ediyor. \'Öğretmenlere ve polislere 3600\' dedim, 16 yıldır iktidarda olan Erdoğan ağzına bir kez bile almamıştı bunu. Geçenlerde o da 3600 ek göstergeyi vereceğini söyledi. \'Olağanüstü Hal’i 48 saat içinde kaldıracağım\' dedim. Erdoğan da seçimden sonra OHAL’i kaldıracağını söyledi. Bu ince hastalık korkusu, Erdoğan’a çok şey yaptırıyor. Yani daha seçilmeden Türkiye’ye hizmetlerim başladı\" dedi. TÜRKİYE ERDOĞAN’SIZ BİR HÜKÜMETE HAZIR MI? \"Seçimlere 1 hafta kala siz büyük bir değişim havası görüyor musunuz? Türkiye, Erdoğan\'sız bir hükümete hazır mı?\" sorusunu İnce, şöyle yanıtladı: \"Türkiye bunu istiyor zaten. Türkiye nefes almak istiyor, barışmak istiyor, huzur istiyor. Dövizin düşmesini, faizin düşmesini istiyor. Güven veren bir Türkiye, yorgun bir adam değil, bağıran çağıran bir adam değil genç biri, taze kaz Türkiye’yi rahatlatacaktır. Hatta bölgeyi rahatlatacaktır, belki dünyayı rahatlatacaktır. Meydanlarda bağırmayan, dış politikayı radikal söylemlerle değil de akılcı ayakları yere basan dış politika. Bunları yapabilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı bir anda piyasalara güven verecektir. Üretim artacaktır, faizler düşecektir. Bunu hep birlikte başaracağız.\" İnce\'ye son olarak, \"Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?\" sorusu yöneltildi. İnce, \"Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok\" dedi.