(Görüntülü) Muğla'nın yöresel tohumları bu merkezde

Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA) MUĞLA\'da iki yıl önce kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi\'nde, yöreye özgü 665 tohum toplandı. Bölgeye özgü tohumların gelecek kuşaklara aktarılması, korunması ve envanterinin çıkarılması için faaliyet gösteren merkez, tohumların kontrollü koşullarda üretimini de yaparak vatandaşlara dağıtıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıl önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda, \'Ulusal Güç\' sloganıyla, Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi kuruldu. Yöreye özgü 665 tohumun bulunduğu merkezin bünyesinde barındırdığı test, tıbbi-aromatik bitkiler, kriyoprezervasyon (dondurarak saklama) ve doku kültürü laboratuvarının, Türkiye\'de bir ilk olduğu vurgulandı. Genetik mirasın garanti altına alınmasının amaçlandığı laboratuvarda yapılan çalışmalarla sadece yerel tohumlar değil; narenciye, armut, incir gibi yerel meyve grupları ve bölgede endemik olarak yetişen doğal bitkilerin de koruma altına alındığı belirtildi. Bu işlemlerin yanında laboratuvarlarda nadir ve değerli türlerden çok sayıda fide, temiz fide-tohum elde etmek amacıyla doku kültürü çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. İlköğretimden üniversite öğrencilerine kadar her yaş grubundaki ilgili vatandaşlara yerel tohum ve tıbbi-aromatik bitkiler alanlarında eğitimler verildiği belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, Muğla\'nın tarımda söz sahibi illerden biri olduğunu söyledi. Başkan Gürün, Eskiden saklanan tohumların yok olmaya başladığını görüyoruz. Bu konuda önemli bir adım attık. Kendi tohumumuza sahip çıkıyor, yaygın hale getirerek üretmeye çalışıyoruz dedi. Muğla\'nın, Adam diksen adam çıkar bu topraklarda sözüyle özdeşleşen bir kent olduğunu ifade eden Gürün, Farklı üretimler yaparak, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmemiz gerekiyor. İlk günden beri tarıma, üreten köylümüze destek veriyoruz diye konuştu.