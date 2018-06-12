T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Muğla'da yerleşim yeri yakınında orman yangını

Cihan KAYA/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı

12 Haziran 2018 20:45

Cihan KAYA/ULA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ula ilçesinde, yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ula\'nın kırsal Karabörtlen Mahallesi\'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü\'ne ait 4 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi. Alevlerin yerleşim yerine yaklaşık 200 metre mesafede olması korkuttu. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cihan KAYAULA Muğla DHA MUĞLA UlaAlevlereUlaKarabörtlen MahallesiAlevlerBölgeye Muğla Orman Bölge MüdürlüğüHavadanAlevlerinRüzgar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24