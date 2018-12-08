(Görüntülü) Muğla'da yeni terminalde 'taksi' tartışması

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'da hizmete giren şehirlerarası otogarda sadece belli taksilerin çalışmasına izin verildiğini belirten şoför esnafı, duruma tepki gösterdi. Terminale giren taksiciler, belediye yetkililerince engellenince emniyet yetkilileri olaya müdahale etti. Tartışmaların ardından terminaldeki tüm taksiler garaj alanından çıkarıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nin 11 milyon 186 bin 400 liraya mal ederek yaptığı Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali, dün hizmete girdi. Terminal faaliyete geçerken, taksiciler arasında sorun çıktı. Menteşe ilçe merkezindeki yaklaşık 30 taksi şoförü, Muğla İl Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı olmadan ve ihale yapılmadan bazı taksi şoförlerinin terminalde beklemesine izin verildiğini, ancak kendilerinin engellendiğini ileri sürerek, tepki gösterdi. Bunun üzerine, aralarında Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Yönetim Kurulu üyeleri de bulunan tepkili taksiciler, garaj alanına girdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Şevket Gülen, alana gelerek araçların terminalden çıkarılmasını istedi. Terminalde Gülen ile taksiciler arasında tartışma yaşandı. Çevredekilerin 112 Acil Merkezi\'ne ihbarı üzerine garaj alanına gelen emniyet güçleri, iki tarafı sakinleştirdi. Konuşmaların ardından daha önceden izin verildiği öne sürülenlerin de aralarında bulunduğu tüm taksiler, garaj alanından çıkarıldı. Terminal alanında gazetecilere açıklamada bulunan Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Halil Bozyer, \"Birkaç taksici arkadaşımız tarafından kooperatif kuruldu. Kooperatife üye olmadığımız için burada çalışmamıza izin verilmiyor. Yeni terminalde taksi esnafının eşit bir şekilde çalışması gerekiyor\" dedi. Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Arif Özer ise \"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi açıldıktan sonra bütün taksi esnafımız eşit şekilde çalışıyor. Yeni terminalde de aynı sistemin olmasını beklerken, yasal hakları olan arkadaşlarımızın bir kısmının buraya alınmadığını duydum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün\'ün imzasının bulunduğu iki UKOME kararı var. Birincisinde burası 8 araçla ihale yapılacak, ikincisinde ise burada da çalışacak alt komisyon tarafından belirlenecek. Bu kararlar varken, neden böyle bir şey yapıldığına anlam veremedik. Bir yerde yeni bir uygulama yapılırken, mevcut esnafın hakkını kullanması gerekiyor\" diye konuştu. Oda avukatı Emre Aykın da \"Belediye yetkilileriyle yaptığım görüşmede, bizlere UKOME kararı ve ihale sonucu gösteremediler. Eşitlik ilkesine uygun davranmak zorunda olan idarenin herhangi bir yasal dayanağı olmadan sadece belli başlı birkaç taksinin giriş ve çıkışına izin verdiği kanaati oluştuğundan, diğer şoför esnafı kendi hakları çerçevesinde buradaki durağa katıldılar. Büyükşehir Belediyesi bir tasarrufta bulunana kadar burada kalmaları kazanılmış haklarıdır. Ancak UKOME kararları geçerlidir. Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği\'ne göre karar alma ve uygulama yetkisi UKOME genel kurulundadır. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı\'nın tek başına alacağı bir inisiyatifle hareket edilemez. Garaj alanın belediyenin yetkisinde ve yönetimde olduğu için biran önce tasarrufta bulunup, taksilerin çalışma düzeni konusunda alınacak UKOME kararına öncülük etmeleri gerekiyor. Bunun haricinde hukuki kararın yokluğunda ticari taksilerin garaj alanına alınmaması ulaşım araçlarının engellenmesi konusunda suç teşkil ediyor\" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Alper Kolukısa, konuyla ilgili açıklama yapmayacağını belirtti.