(Görüntülü) Muğla'da trafik felç oldu 

Cihan KAYA / GÖKOVA (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE\'nin dört bir yanından, Ramazan Bayramı tatili için Muğla ve ilçelerine akın eden binlerce tatilcinin dönüşe geçmesi trafikte yoğunluşun oluşmasına neden oldu. Araç trafiğinin daha hızlı akması için trafik ışıkları devre dışı bırakıldı.



Muğla\'nın Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye ilçelerine, Ramazan Bayramı tatili için gelen yerli turistlerin dönüşleri sabah erken saatlerde başladı. Marmaris-Muğla Karayolu arasında yoğunluk nedeniyle zaman zaman 5 kilometreye ulaşan araç kuyrukları oluştu. Ula\'nın Kızılağaç Mahallesi ile Menteşe ilçesi arasındaki yoğunluk sonrası trafik ışıkları devre dışı bırakıldı.



Yağışlı sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle Sakartepe Rampası\'nda araçlar yavaş hareket etmek zorunda kaldı. Bazı sürücüler ise buldukları noktalara araçlarını park ederek dönüş çilesinin bitmesini beklemeye başladı.