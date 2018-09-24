(Görüntülü) Muğla'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu' etkinliği düzenlendi

Mehmet Çil / DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan \'Süslü kadınlar bisiklet turu\' etkinliği düzenlendi.



İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan \'Süslü kadınlar bisiklet turu\' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Datça\'da bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayarak Denizlililer sitesine kadar 5 kilometre boyunca pedal çevirdi. Begonvil çiçekleriyle süsledikleri bisikletleri ve rengarenk kıyafetleriyle tam bir karnaval havasında gerçekleşen bisiklet turuna katılan kadınlar vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Datçalı kadın bisikletçiler adına açıklama yapan ve İzmir\'de ilk kez 2013 yılında düzenlenen \'Süslü kadınlar bisiklet turu\'na destek amacıyla bir araya geldiklerini belirten Ümit Kırcalı (60), \"Bu yıl yaklaşık 63 şehirde eş zamanlı olarak yine gönüllü kadınların katılımıyla bisiklet turu gerçekleştiriliyor. Biz yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığına eminiz. Bisiklet, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Bisiklet; yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Uygun bisiklet politikaları ve yollar olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Eğer kadın-erkek eşitliğinden bahsediyorsak, herkesin aynı fırsatlara sahip olması gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz. Kadınız ve görünür olmak istiyoruz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hem cinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık\" dedi.