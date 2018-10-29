(Görüntülü) Muğla'da 29 Ekim coşkusu

EGE Bölgesi\'ndeki illerden Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve Uşak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Ege Bölgesi\'ndeki illerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle törenler düzenlendi. Valilerin, makamlarında tebrikleri kabul etmelerinin ardından halkın da katılıyla gerçekleşen törenlere geçildi. Valilerin belediye başkanları ve garnizon komutanlarıyla birlikte halkı silamlamalarının ardından öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ege\'de coşkuyla kutlandı. Muğla\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, törenlerle kutlandı. Kutlamalar, Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir\'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Daha sonra, Atatürk Stadyumu\'na geçildi. Vali Vekili Fethi Özdemir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün, yürüyerek halkı ve törene katılanları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından Vali Vekili Özdemir bir konuşma yaptı. AK Parti Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ile Yelda Gökcan\'ın da katıldığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından tekvando ile güreş, Menteşe Belediye Başkanlığı folklor ekibince halk oyunu gösterisi sundu. Menteşe Mehter Takımı da kutlamalarda yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.