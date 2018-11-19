(Görüntülü) Müftü Karabayır: FETÖ'den sonra Mevlid Kandili aslına uygun idrak ediliyor

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Hz. Muhammed\'in doğumunun önceki yıllarda Nisan aylarında, kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında kutlandığını söyleyerek \"Aslına uygun tarihte kutlanmaya başlanması ise FETÖ tartışmalarını ortadan kaldırdı, FETÖ ile ilgili tartışmalar, tereddütler başlayınca, daha önce olduğu gibi mevlid kandili, hangi güne denk geliyorsa, o hafta Mevlid-i Nebi haftası olarak ilan edildi\" dedi. 2018 yılı, Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle basın toplantısı düzenleyen İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyarbakır genelinde 17-24 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Mevlid Kandili\'nin artık Hicri Takvim\'e göre kutlandığını anlatan Mütfü Karabayır, \"Peygamberimizin ruhaniyetini şad etmek maksadıyla, onu biraz daha anlamak ve anlaşılmasına gayret etmek maksadıyla Diyarbakır genelinde çeşitli programlar düzenledik. Bütün cami ve Kur\'an kurslarında mevlid kandilini en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Aslında aynı zamanda daha önce kutlu doğum haftası olarak icra edilen efendimizin kutlu doğum haftası, aslına uygun bir şekilde, Hicri Takvim\'e uygun olarak mevlid kandillerinde de idrak edilmesi uygun görüldü. 17-24 Kasım tarihleri arasında, bundan sonra da uygulanmak üzere Mevlid-i Nebi haftası ilan edildi. Gün geçmiyor ki, peygamberimizin yokluğunu hissetmeyelim, ona olan özlemimiz artmasın, ona olan ihtiyacımız çoğalmasın. Keşke çıkıp gelse tekrar ümmetin elinden tutsa. O, hayatı boyunca her zaman insanların ihyası için uğraşmış. Gün geçiyor anlıyoruz ki, ona daha çok ihtiyacımız var\" dedi. \'MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYORSA O GÜN YAPILACAK\' FETÖ\'ye yakın sivil toplum kuruluşlarının önceki yıllarda Nisan aylarında düzenledikleri kutlu doğum haftası etkinliklerinin kaldırılmasıyla bazı tartışmaların da giderildiğini anlatan Mütfü Karabayır, Mevlid Kandilinin artık aslına uygun tarihte kutlandığını belirterek, şöyle konuştu: \"Peygamberimiz rebiülevvel ayında dünyayı şereflendirmiş. Efendimizin doğduğu yıl mevlid kandili Nisan ayına denk gelmiş. Belki de bunu dikkate alarak, kutlu doğum haftası icra edildi. Kış aylarında da mevlid kandili icra edilmişti. FETÖ ile ilgili tartışmalar, tereddütler başlayınca, daha önce olduğu gibi mevlid kandili hangi güne denk geliyorsa, o haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak ilan edildi Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca. Böyle daha uygun oldu. Kafalar karışmamış olur. O tür yanlış anlaşılmalar, toplumun yanlış algıların oluşmasına engel olalacağına inanıyoruz. Bundan sonra Mevlid kandili, yaza da kışa da denk gelirse o tarihte icra edilecek. Daha önce belki de bahar ayı olduğu için veya bazı dedikodu ve sıkıntılar sebebiyle kutlu doğum haftası Nisan ayında icra ediliyordu. Bu tartışmalara son vermek maksadıyla aslına dönüp, mevlid kandili hangi güne denk geliyorsa o gün yapılacak.\" Müftü Karabayır, 21 Kasım günü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın Diyarbakır\'a gelerek, 2018 yılı Mevlid-i Nebi haftası nedeniyle düzenlenecek çeşitli programlara katılacağını söyledi.