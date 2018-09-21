(Görüntülü) Motosikletli kişi, 10 yaşındaki çocuk tarafından vuruldu iddiası

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç (32), iddiaya göre 10 yaşındaki M.F.K.\'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.



Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi\'nde meydana geldi. Ali Genç, 01 AAD 441 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre M.F.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç, kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ağır yaralı olan Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi\'ne götürülerek ameliyata alındı. Genç\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M.F.K. ise polis tarafından olayda kullandığı pompalı tüfek ile Haydaroğlu Mahallesi 243 Sokak\'ta yakalandı. Soruşturma sürüyor.