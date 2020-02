(Görüntülü) Motosikletleriyle Toroslar'da 40 kilometre sürüş yaptılar

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ENDURO motosiklet sürücüsü ve ralli pilotu Günalp Kocakanat\'ın çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için \'Koru ki yaşatsın\' sloganıyla düzenlediği coğrafi konum bulma etkinliğinde, 25- 30 yaşlarındaki 6 kadın, ilk kez motosikletleriyle Toroslar\'da 40 kilometrelik sürüş yaptı.



Antalya\'da, \'Toroslar Yörüklerin İzinde Yükseğe\' kitabının yazarı Günalp Kocakanat\'ın çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekmek için \'Koru ki yaşatsın\' sloganıyla sosyal medya hesabından duyurduğu etkinliğe çok sayıda motosiklet tutkunu ilgi gösterdi. Belirli sayıyla sınırlandırılan etkinlikte yaşları 25 ile 30 arasında değişen 6 kadın, ellerine verilen haritalarla motosikletleri ile Antalya\'dan yola çıkarak, Toroslar\'da 1500 metre yükseklikte 40 kilometre yol katedip, define sandığını bulmaya çalıştı. Zaman zaman rotayı şaşıran, motosikletleri stop eden kadınlar, her şeye rağmen hedefe ulaşmayı başardı. Anlamlı buldukları etkinlikte yer almaktan mutlu olduklarını belirten Antalyalı kadınlar, hayatlarında ilk kez enduro yapmış olmanın unutulmaz anı olduğunu söyledi.



\'MUHTEŞEM CESARETLE ÇIKTILAR\'



Doğada yapılan aktivitelerde arkada bırakılan atıkların, doğa tarafından yok edilmesinin imkansız olduğunu kaydeden Günalp Kocakanat, \"Biz bu etkinlikte doğadaki faaliyetlerimizde tükettiğimiz her şeyin atığını yanımızda götürerek, bertaraf etmemiz gerektiğine dikkat çekmek istedik\" dedi. Kişinin kendi yapabileceklerini görebilmesinin önemine de vurgu yapan Kocakanat, \"Hayatında ilk defa motosikletiyle yol dışına çıkan insanlara dağlarda, doğanın içinde yolculuk yapabileceklerini göstermek istedik\" diye konuştu.



Yaklaşık 1 ay önce sosyal medya hesabından bu etkinliği takipçilerine duyurduğunu aktaran Kocakanat, şunları söyledi:



\"Sembolik bir define sandığımız vardı ve onu dağlarda bir yere sakladık. Katılımcılara Antalya\'dan yola çıkarken bir harita, yol notu verdik. Bu haritayı takip ederek belli mesafeler katedip, belli noktalardan dönüşler yaparak, define sandığını buldular. Çok başvuru olmuştu ama belli bir sayımız vardı. O nedenle katılımcıları 6 kişiyle sınırlamıştık ve 6 genç kızımızı seçmiştik. Yaş ortalamaları 25- 30 arasındaki kızlarımızın her biri kendi istedikleri gün ve saatte o harita eşliğinde yola çıktı. Her biri böyle bir sürüşü yeni yapıyor olmaları nedeniyle kendilerine eşlik ettim; ama hiç müdahale etmedim. Benim için oldukça şaşkınlık vericiydi çünkü minimum hatayla elleriyle koymuş gibi 40 kilometrelik yol sonundaki define sandığını buldular. 1500 metre rakıma kadar çıkılan bu yolculukta belli yerlerde tamamen toprak yolda gidildi. Kızlarımız muhteşem bir cesaretle çıktılar.\"



\'KADINIZ VE BUNU DA BAŞARIRIZ\' DEDİK



Etkinliğe katılan beden eğitimi öğretmeni Özgür Daldal (28), 6 yıldır motosiklet kullandığını belirterek, \"Benim motosikletim bir scooter. Kendinden çok beklenmeyecek hareketler yapsa da küçük çaplı bir motosiklet ve şehir içinde kullanıyorum\" dedi. Hayatında ilk kez enduro yaptığını aktaran Daldal, \"Küçük bir motosikletle dağın başına gitmek kendi adıma çok gurur vericiydi. Başarmanın tadını yaşadım. Oradaki manzaranın hayranlığıyla muhteşem bir gün geçirdim. \'Kadınız\' dedik, \'Bunu da başarırız\' dedik, elimizden geleni yaptık\" diye konuştu.



\'O ADRENALİNİ YAŞAMAK ÇOK GÜZELDİ\'



Ressam Gizem Ünal (25) ise \'Koru ki yaşatsın\' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu dile getirerek, \"Ben 1 yıldır motosiklet kullanıyorum ve ilk kez o yollarda sürüş yaptım. Çok güzel ve keyifliydi. Motosikletim bazı yollarda gitmedi. Hararet yaptı. Yolun ortasında pat diye kaldığım zamanlar oldu. O adrenalini yaşamak çok güzeldi. Define sandığını bulduğumuz yer ise çok keyifli bir manzaraya sahipti\" dedi.



\'ZAMAN ZAMAN ROTAYI ŞAŞIRDIM\'



Beden eğitimi öğretmeni Tuba Sıdıka Balta (30) da zaman zaman rotayı şaşırsa bile çok keyif aldığını söyledi. Balta, \"Bu benim için bir tecrübe oldu. Doğanın içinde hayvanları, manzarayı görmek çok keyifliydi. Gülerek, başladığım yarışmayı gülerek bitirdim. Doğada olmak çok güzeldi. İnşallah doğayı koruruz\" diye konuştu.