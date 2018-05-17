T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Motosikletle sulama kanaletine düşen Suriyeli 2 kişi öldü

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da sulama kanaletine düşen motosiklette bulunan iki Suriye vatandaşı hayatını kaybetti

17 Mayıs 2018 22:27

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA\'da sulama kanaletine düşen motosiklette bulunan iki Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Olay, bugün Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Haşım Dalgıç Bulvarı\'nda meydana geldi. Suriye vatandaşı bir kadın ve erkeğin üzerinde olduğu motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanaletine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası görüntüleri araştırırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AkifADANA DHA ADANASuriyeOlayMerkez YüreğirDoğankent Mahallesi Haşım Dalgıç BulvarıSağlıkPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24