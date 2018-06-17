T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Motosikletin çalınma anı kamerada

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de, 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin park edildiği kafe önünden çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı

17 Haziran 2018 15:10

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ataşehir\'de, 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen motosikletin park edildiği kafe önünden çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; kasklı 3 kişi, iki ayrı motosikletle gelerek park halindeki motosikletin yanında duruyor. Motosikletlerinden inen 2 kişi, park halindeki motosikleti çalıştırmak için uğraşıyor. Çalıştırmayı başaramayınca üzerine bindiği motosikleti sürükleyerek götürüyor. Polis, görüntülerden yola çıkarak 30 bin lira olduğu belirtilen motosikleti çalanların kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Ali Kerem BENGİDHA AtaşehirGörüntülerde;MotosikletlerindenPolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24