(Görüntülü) Motosiklet yakıt deposu ve çatal ile flamingo heykeli

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, motosiklet yakıt deposu ve 240 adet yemek çatalı ile flamingo heykeli yaptı.



Uzun zamandır mozaikle resim, hurda sanatı ile heykel yapan Mervan Altınorak, geyik ve at heykelinden sonra bu defa da motosiklet yakıt deposu ve yemek çatalı, su borusu, oto yedek parçası, yay kullanarak flamingo heykeli yaptı. Heykelin ağırlığının yaklaşık 20 kilo, boyunun ise 133 santimetre olduğunu belirten Altınorak, \"Hurda sanatı olarak yaptığım ve \'Zerafet\' adını verdiğim flamingo heykelini bir hafta gibi kısa sürede tamamladım. Aksesuar olarak da küçük ebatlarda olmak üzere karınca ve arı heykeli yaptım. Sırada tavus kuşu var. Zamanımı hurdalarla heykel yapmakla değerlendiriyorum. Türkiye\'de, hurda sanatının yaygınlaşması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Amacım hurda sanatının benimsenmesidir. Yapacak daha çok eserim var, kısmet olursa sergi açmayı düşünüyorum\" dedi.

