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(Görüntülü) Motosiklet ve bisiklet hırsızlığına 3 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, motosiklet ve bisiklet çaldığı iddia edilen 3 çocuk, gözaltına alındı

28 Ağustos 2018 21:00

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, motosiklet ve bisiklet çaldığı iddia edilen 3 çocuk, gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Demirciler Mahallesi\'nde motosiklet çalındığı ihbarı üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Motosikleti çaldığı iddia edilen Ö.K. isimli çocuk, Karaköy Mahallesi\'nde yakalandı. Gölbucağı Mahallesi\'nde ise evin önünde bulunan bisiklet çalındı. Güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri belirlenen S.E. ve Ç.U. isimli çocuklar yakalandı. Gözaltına alınan 3 çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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