(Görüntülü) Motosiklet tutkunlarından Kazdağları'nda temizlik

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde \'İki Teker Motosiklet Grubu\', Kazdağları\'nda piknikçilerden geriye kalan çöpleri toplayarak temizlik yaptı. Bayramiç ilçesinde amatör 20 motosikletlinin bir araya gelip oluşturduğu \'İki Teker Motosiklet Grubu\', Kazdağları\'nı gezerken piknikçilerden geriye kalan çöpleri görüp, rahatsız oldu. Grup üyeleri, ilçe sınırlarında kalan Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarındaki çöpleri toplama kararı aldı. Motosiklet tutkunları, dağın yüksek kesimlerdeki Sazak, Ardıçbaşı, Dalaksuyu ve Üççat bölgelerindeki çöpleri topladı. Çöpler bir araca yüklenip, ilçe çöplüğüne götürüldü. \'İki Teker Motosiklet Grubu\' üyesi Şenol Başaran (35), \"Bizler amatör olarak motosiklet kullanıyoruz. Motosikletlerimiz ile Kazdağları\'nı gezerken çok çöp olduğunu fark ettik. Günübirlik gelip piknik yapanların kirlettikleri Kazdağları\'nı motosiklet tutkunları olarak temizlemeye karar verdik. Sırt çantalarımızda bulunan çöp torbaları ve eldivenler ile çevredeki çöpleri topluyoruz. Sonra da bir araca yükleyip ilçe merkezinde çöplüğe bırakıyoruz\" dedi. Motosiklet tutkunları, bölgede temizlik çalışmasını aralıklarla yapmaya devam edeceklerini belirtti.