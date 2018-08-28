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(Görüntülü) Motosiklet hırsızlığı kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki sepetli motosikletin çalınma anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi

28 Ağustos 2018 12:35

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki sepetli motosikletin çalınma anı, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma, hırsızlığı yapan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Hacıisalar Mahallesi\'nde yaşayan çiftçi Arafat Sarı, 24 Ağustos Cuma gecesi, sepetli motosikletini evinin önüne park etti. Motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Bir evin güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, zanlıların önce keşif yaptığı, ardından motosikleti çaldıkları görüldü. Sarı\'nın ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını alan jandarma ekipleri, hırsızların kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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