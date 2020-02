(Görüntülü) Modacı Zeynep Kartal dokuzuncu kez Londra Moda Haftası'nda

Celal Sönmez / Londra, 16 Eylül (DHA) - Moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl Londra Moda Haftası kapsamında III. Sultan Selim’in İngiliz Amiral Nelson\'a armağan ettiği elmas çelenk şeklindeki nişandan ilham alarak tasarladığı 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu özel bir defileyle tanıttı.



Sergi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve İngiliz Hükümeti’nin özel arşivlerinden ilk kez çıkarılan III. Sultan Selim ve Amiral Nelson’ın orijinal fotoğrafı ve yazışmaları da yer aldı. III. Sultan Selim’in inciden tasarlanmış olan iki tespihin replikası da sergide yerini aldı.



Tarihi geçmişi 1339 yılına dayanan, Kraliçe II.Elizabeth’e ait olan mülk olmasının yanı sıra geçmişte kraliyet ailesinin sahip olduğu hazinelerin korunduğu yer olarak bilinen The Goldsmiths’ Hall’de özel defile ve sergi düzenlendi. Elmas çelenk figürlerinin özel olarak işlendiği tasarımlar ise Kartal’ın koleksiyonunda göz kamaştırdı.



Osmanlı döneminin ihtişamını yansıtan elmas bezeli çelenk ve İngiliz Hükümet’nin armağanı cami şeklindeki altın saat, ilk kez bu defile kapsamında dünyaya tanıtıldı hem de bir Türk tasarımcının defilesinde kullanıldı.



Zeynep Kartal’ın Londra Moda Haftası kapsamındaki etkinliğine T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Milletvekili E.Sare Aydın Yılmaz ve Ömer Faruk-Züleyha Özgül katıldı. İngiltere’nin yıldız oyuncularından Candine Brown, Victoria Ekanoye, Montana Brown, Hayley Hughes, Samira Mighty, Zara Mcdermont, Kimberley Garner, Olivia, Arben Gemma Oaten, Bhavna Limbachia ise bu özel gününde Kartal’ı yalnız bırakmadı. T.C. Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ise bu özel defile ve serginin ardından Londra Büyükelçilik Rezidansında resepsiyon verdi.



Zeynep Kartal, Londra Moda Haftası kapsamında özel olarak gerçekleştirdiği defile ve sergiyle ilgili \"Şimdiye kadar gerçekleştirdiğim her defilenin öncesine mutlaka ülkemi tanıtan bir öğe koymayı amaçladım, bu koleksiyonumda ise bana ilhamı III.Sultan Selim ve Amiral Nelson arasındaki dostluk verdi. Aslında tarihimiz Trafalgar Meydanı’nda bulunan Nelson heykelinde Amiral’in taktığı şapkanın üzerindeki çelenkte bile gizli. Osmanlı ve İngiltere\'nin dostluğunu pekiştiren III. Sultan Selim’in İngiliz Amiral Nelson\'a hediye ettiği, 1951 yılında kaybolan elmas bezeli çelenkten esinlenerek koleksiyonumu hazırladım. Umarım bu çelenk, defilemden sonra yine iki ülke arasındaki dostluğumuzun değerli nişanesi olarak kalır” dedi.



Londra Moda Haftası kapsamındaki Kartal’ın özel defilesi öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti ve İngiliz Hükümeti’nin özel arşivlerinden ilk kez çıkarılan III. Sultan Selim ve Amiral Nelson’un resimleri ve yazışmaları, tasarımcının düzenlediği çok özel bir sergide gözler önüne serildi. Tarihin tozlu sayfalarını günümüze taşıyan sergide Amiral Nelson’a padişah tarafından hediye edilen ve 13 elmas okun yer aldığı yaklaşık 300 adet elmasa sahip çelenk, 1789 yılında olan Nil Savaşı sırasında batırılan 13 Fransız gemisini sembolize ediyor.



Serginin bir diğer önemli yanı ise Birleşik Krallık’ın Nelson’a verilen bu nişane karşısında III.Sultan Selim’e verilemeyen cami şeklindeki altın saat. Tarihe tanıklık eden ve o dönemde özel olarak tasarlanan bu değerli parça 220 yıl aradan sonra ilk kez Zeynep Kartal’ın ev sahipliğinde düzenlenen arşiv sergisinde konuklara sunuldu. Cami şekildeki saatin üzerinde mine işlemeli çiçekler ve beş adet camdan yapılmış minare bulunuyor. Saatin içinde bulunan altın varaklar, Osmanlı Devleti ve İngiltere’nin dostluğuna adeta tanıklık ediyor.



Sergide yer alan diğer önemli parçalardan bir diğeri ise ünlü İtalyan ressam Leonardo Guzzardi’nin 1798 yılında resmettiği İngiliz Amiral Nelson’ın orijinal portre resmi de sergide yerini aldı.



Zeynep Kartal’ın sergisi, The Goldsmiths’ Hall’de 7 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek. (Fotoğraflı)