(Görüntülü) Mobilya ve dekorasyon atölyesindeki yangın korkuttu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, mobilya ve dekorasyon atölyesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Atölyeden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.



Bugün saat 14.00 sıralarında, Akçeşme Mahallesi\'ndeki bir mobilya ve dekorasyon atölyesinde yangın çıktı. Atölyenin makine bölümünde başlayan yangında, alevler kısa sürede yayıldı. Atölyede çalışan işçiler, alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı, ancak bu çabaları yetersiz kaldı. Yangın sırasında atölyenin çatısından çıkan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Alevler yakında park halindeki bir minibüs ve otomobile de sıçrayarak zarar verdi. İtfaiye ekipleri, 3 ayrı noktadan su sıkarak atölyedeki yangını güçlükle söndürdü.



Atölyede hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.