(Görüntülü) MOBESE önünde drift atan sürücüye ceza

Sinan HARMANCI/ GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası önünde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da geçici süreyle trafikten men edildi.



Olay, akşam saatlerinde ilçenin Artıkabat Mahallesi’nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı Ülkü kavşağında drift yaptığı MOBESE kamerasından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi. Başlatılan çalışma sonucunda otomobil polis ekipleri tarafından bulundu. Sürücü H.B.\'nin ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Polis, sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası da kesti.