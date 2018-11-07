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(Görüntülü) MOBESE önünde drift atan sürücüye ceza

      Sinan HARMANCI/ GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde  Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası önünde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da geçici süreyle trafikten men edild

07 Kasım 2018 18:37

 

 

 

Sinan HARMANCI/ GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde  Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kamerası önünde otomobiliyle drift atan sürücünün ehliyetine el konulurken, aracı da geçici süreyle trafikten men edildi. 

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Artıkabat Mahallesi’nde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı Ülkü kavşağında drift yaptığı MOBESE kamerasından tespit edilen otomobil, polis ekiplerini harekete geçirdi.  Başlatılan çalışma sonucunda otomobil polis ekipleri tarafından bulundu. Sürücü H.B.\'nin ehliyetine 2 ay süre ile el konulurken, otomobili de 60 gün trafikten men edildi. Polis, sürücüye ayrıca 5 bin 10 lira para cezası da kesti.

 

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