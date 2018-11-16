(Görüntülü) MKEK'den 7 bin 650 piyade tüfeği sevkiyatı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- MAKİNA ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası\'nda üretilen 7 bin 650 piyade tüfeğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne sevkiyatı törenle gerçekleştirildi.



MKEK Kırıkkale Silah Fabrikası\'ndaki törene MKEK Genel Müdür Vekili Akif Akgül, Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu, diğer fabrika müdürleri, MKEK işçi ve memurları katıldı. MKEK Genel Müdür Vekili Akif Akgül törende yaptığı konuşmada, “Milli Piyade Tüfeği MPT-76\'yı yaptıktan sonra kısa süre içerisinde MPT-55\'i çıkardık. Bu öyle kolay bir şey değil. Bu işi bilen özel firmalar dahi yeni bir silahı çıkarttıkları zaman çok ciddi araştırmalar yaparak çıkartıyorlar. MKEK\'nin farkı bu. Bizden bir şey istendiği zaman biz onu hakkıyla yerine getiririz. MKEK\'nin yıllardır yeniden yapılanması söz konusu. Biz bunu bekliyoruz ve hak ediyoruz. Büyüklerimiz bunu bu sefer ciddi düşünüyorlar. Çok detaylı bir bilgim yok ama bu sefer MKEK için çok ciddi çalışma yapıldığını biliyoruz. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur\" dedi.



OCAKCIOĞLU: BUGÜNE KADAR 40 BİN SİLAH TESLİM ETTİK



Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu ise konuşmasında, yıl sonuna kadar 10 bin 350 silahın daha tesliminin yapılacağını belirterek, şunları söyledi:



\"Bugüne kadar 2018 yılı içerisinde 40 bin silah teslim ettik. Silahlarımız MPT 76, MPT 55, MP 5; bunları teslim etmiş bulunmaktayız. Silah Fabrikası olarak yaptığımız ürünlerin sağlam ve kaliteli olmasına dikkat ediyoruz. Son günlerde bu silahları yapmak için gayret gösteren özel firmalar var. Bu firmalar sadece kâr amacı gütmektedirler. Bizler yaptığımız silahın kârını zararını düşünmeyiz. Sağlam ve kaliteli bir şekilde teslimini düşünürüz. MKEK ile özel firmalar arasındaki fark budur. MKEK; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk sanayisinin bel kemiğidir. Sanayimizin öğretmenidir. Burada yetişen insanlarımız yan sanayilerde rahatça iş bulmaktadır. MKEK bir okuldur. 2019 yılı itibarıyla da inşallah 33 bin 500 adet MPT-76 silahının üretimi yapılacak. Silahlarımız dünya çapında bir üne kavuştu.\"