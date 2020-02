(Görüntülü) MKE Ankaragücü - Akhisarspor maçının ardından -2

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de MKE Ankaragücü, Akhisarspor\'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.



Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic maç sonrasında yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar\'a 3 puan hedefiyle geldiklerini söyledi. Galibiyet için geldiklerini ve sahadan mağlup ayrıldıklarını dile getiren Susic, Ankaragücü olsun biz olalım buraya galibiyet hedefi ile geldik. Bu tür maçlarda erken bir gol yerseniz bu her şeyi değiştiriyor. Erkenden golü attılar ve geriye çekildiler. İkici yarı onlardan daha iyi futbol oynadık. Üzerimize düşen her şeyi yaptık. İyi pozisyonlar bulduk. Ama Ankaragücü 1-0\'dan sonra kendi alanına çekildi. Bize de boş alan bırakmadı açıkçası dedi.



Kendileri için en önemli maçlardan birisini kaybettiklerini kaydeden Susic, Ama bundan daha önemli Galatasaray maçı var. Biz onu düşünmek zorundayız. Bundan sonra 5 veya 6 futbolcuyu değiştirmek zorundayım dedi.



İKİNCİ YARI SAFET SUSIC ÇOK ÖNEMLİ BİR HAMLE YAPTI



Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Akhisarspor\'un son 5-6 yıldır ligde nasıl futbol oynadığını çok iyi bilen antrenörlerden biri olduğunu belirtti. İlk yarı golden sonra ikinci bölge savunması yaptıklarını dile getiren Kartal, Geri çekilir gibi olduk. Rakip çok fazla geldi gibi görünse de net pozisyonlar vermedik. Ama ikinci yarı Safet Susic çok önemli bir hamle yaptı. Çift santrfora dönerek 2 oyuncu değişikliği birden yaptı ve arkayı üçledi. Bir iki pozisyon verdik ama biz de hemen önlem aldık dedi.



MAÇ BERABERE DE BİTEBİLİRDİ



Skoru artırmayı hedeflediklerini kaydeden Kartal, Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik, son vuruşları yapabilseydik maçı kopartabilirdik. Rakibin de 2-3 pozisyonu var. Hopf\'un kurtardığı bir iki net pozisyon var. Maç berabere de bitebilirdi. Kaybedebilirdik diye konuştu.



ALİ KOÇ\'A TEŞEKKÜR EDİYORUM



Zafer Stadı\'nın zeminini gayet güzel bulduğunu kaydeden Kartal, şöyle dedi Burada görevli arkadaşlara bu işte emeği geçenlere teşekkür ederim. Böyle bir zemini hazırlayıp Türk futboluna sundukları için. Biz maçtan önce bir arayış içerisine girmiştik. Başkanımızla konuştuk. Süper Lig\'den çeşitli kulüplerle görüşüp saha istedik ancak vermediler. Ben de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'la görüştüm. Seve seve sahayı tahsis edeceklerini söyledi. Ancak süre kısa olduğu için Fenerbahçe stadını tercih etmedik. Başkanımız da Zafer Stadı için görüşme yapmıştı. Kısmet burasıymış. Ben desteklerinden dolayı Ali Koç\'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum dedi.