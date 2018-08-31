(Görüntülü) MİT Tırları Soruşturması'nda Eren Erdem "tanık" olarak ifade verdi

Özden ATİK / İstanbul, DHA - \"FETULLAHÇI Terör Örgütü\'ne yardım etmek\" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan 26. Dönem CHP Milletvekili Eren Erdem, MİT TIR\'ları belgelerine ilişkin 22 Mayıs\'ta bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında \"tanık\" sıfatıyla ifade verdi. Erdem ifadesinde, \"2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan\'ın kamuoyunda \'MİT TIR\'ları\' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT TIR\'ları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara\'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi\'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul\'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi\" dedi.





\"BELGELER BÜLENT TEZCAN TARAFINDAN GÖNDERİLDİ\"



Eren Erdem\'in 22 Mayıs\'ta bir televizyon programına telefonla bağlanarak MİT TIR\'larına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Halen Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle tutuklu yargılanan eski milletvekili Eren Erdem, MİT TIR\'ları belgelerine ilişkin soruşturmada \"tanık\" sıfatıyla 13 Ağustos\'ta ifade verdi. Silivri Cezaevi\'nden Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen Eren Erdem ifadesinde, CHP\'de 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM\'de görev yaptığını belirterek \"Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP milletvekili Bülent Tezcan\'ın kamuoyunda \'MİT TIR\'ları\' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT TIR\'ları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara\'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi\'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul\'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi\" dedi.





\"HİÇ KİMSEYE VERMEDİM\"



Erdem, belgelerin üzerinde \'gizli\' ibaresinin bulunduğunu, evrakların içerisinde jandarmanın TIR\'ların içerisinde ne olduğunu gösteren tutanakları, kamyon şoförlerinin ifadeleri, fezleke şeklinde soruşturma ile ilgili evrakların olduğunu belirtti. Erdem, \"Ben evrakları görünce çok vahim olduğunu anladım ve kendime ait Eren Erdem isimli twitter hesabımdan \'Tutanakları okudum. Eğer iddialar doğru ise durum çok vahim\' şeklinde tweetler attım. Başka herhangi bir yerde bu evrakları tutanakları paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Yalnızca ismini vermek istemediğim bir gazeteci arkadaşım evraklara baktı. Fakat bir suret almasına veya fotoğraf çekmesine müsade etmedim\" ifadelerini kullandı.





\"BÜLENT TEZCAN KAMUOYUNA AÇIKLADI\"



Daha sonra bu evrakları imha ettiğini sadece birkaç sayfasının kendisinde kaldığını ileri süren Eren Erdem, bunları da IŞİD saldırılarından sonra meclis kürsüsünde açıkladığını söyledi. Erdem şunları söyledi: \"Ben gazeteci olarak bu şekilde bir haberi televizyonda izledikten sonra işin mahiyetini araştırdım. O dönemde dokunulmazlığım bulunmadığı için herhangi bir paylaşımım da olmadı. Daha sonra bu sene Mayıs ayında ismini vermek istemediğim sosyal demokrat olan halen görevdeki bir hakim bana ulaştı. \'Seni MİT TIR\'ları belgesini Fettullahçılardan aldı diye tutuklayacaklar, bununla ilgili bir açıklama yapsan iyi olur\' diyerek dostça bana bir telkinde bulundu. Hakkımda basında çokça haberler çıkıyordu. Artı TV\'de çalışan açık kimlik bilgilerini bilmediğim \'EZO\' isimli spiker beni telefonla aradı ve ben de bunun üzerine dosya içerisinde bana okumuş olduğunuz ve göstermiş olduğunuz 22 Mayıs 2018 tarihli açıklamayı yaptım. Bu açıklama doğrudur. Aynen tekrar ederim. Ben bu açıklama ile hiç kimseye suçlamada bulunmadım. Ben burada sadece MİT TIR\'ları diye bilinen olay ile ilgili evrakı Fettullahçılardan almadığımı, Fettullahçılarla hiçbir irtibatım olmadığını açıklamak için böyle bir beyanda bulundum. Benim bu açıklamamdan sonra Bülent Tezcan, MİT TIR\'ları belgesini kendisinin basın açıklaması ile dağıttığını kamuoyuna açıkladı ve hatta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olayla ilgili olarak \'Evet, MİT TIR\'ları belgesini Bülent Tezcan kamuoyuna açıklamıştır, ne var bunda\' gibisinden benimle ilgili açıklamada bulundu.\"





\"FETÖ\'NÜN BANA EVRAK GETİRİP VERMESİ HİÇBİR ZAMAN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"



Bütün hayatı boyunca FETÖ ile mücadele ettiğini, Karşı Gazetesi\'nde veya başka gazetelerde çalıştığı sürece hep FETÖ aleyhine haberler yaptığını öne süren Erdem, FETÖ ile ilgili FETÖ\'nün en güçlü olduğu sırada Nurjuvazi isimli kitap yazdığını da belirtti. Erdem, \"Bundan dolayı FETÖ\'nün bana evrak getirip vermesi veya herhangi bir bilgi vermesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Ben her zaman onların karşısında ve hedefinde oldum. Bülent Tezcan\'dan temin ettiğim \'MİT TIR\'ları\' dosyası diye bilinen evrakın başka kimlere verildiğini bilmiyorum\" diye konuştu.





29 HAZİRAN\'DA TUTUKLANMIŞTI



Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11 Mayıs\'ta iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi 21 Mayıs\'ta kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi Eren Erdem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Erdem, aynı gün Almanya\'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na gelmiş ancak hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı nedeniyle yurtdışına çıkamamıştı. İddianamenin kabul edilmesinin hemen ardından Eren Erdem 22 Mayıs\'ta bir televizyon programına telefonla bağlanarak MİT tırlarına ilişkin yaptığı açıklamalar ve verdiği bilgiler doğrultusunda savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde sanık olarak yargılanan ve aday gösterilmeyince kaçma girişiminde bulunduğu iddiasıyla havaalanında engellendiği belirtilen Erden Erdem hakkında, kaçma şüphesi nedeniyle 28 Haziran\'da yakalama kararı talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek sanık Erdem hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar vermişti. Kararın ardından 29 Haziran\'da gözaltına alınan Erdem, mahkemece tutuklanmıştı.