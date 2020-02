(Görüntülü) Mısır hasadı sırasında obruk oluştu, biçerdöver çukura saplandı

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar ilçesinde biçerdöverle mısır hasadı yapıldığı sırada, tarlada yaklaşık 2 metre çapında 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğa saplanan biçerdöver ise vinç yardımıyla çıkartıldı.



İrili ufaklı 100\'ün üzerinde obruğun bulunduğu Karapınar\'da, yeni bir obruk oluştu. Yer altı sularının çekilmesiyle oluşan obruk, yerleşim yerlerinin yanı sıra ekili alanları da tehdit ediyor. Bugüne kadar çok sayıda tarlada işçilerin çalıştığı sırada oluşan obruk, bu kez biçerdöverle mısır hasadı yapıldığı sırada gerçekleşti. Bünyamin Alişan, yönetimindeki biçerdöverle ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Karakuyu mevkiinde Ömer İvriz\'e ait 14 dekarlık mısır tarlasında hasat yaptığı sırada, aracın ön sağ lastiği o anda oluşan obruğa saplandı. Alişan, biçerdöverden atlayıp uzaklaştı. Obruk oluşumunun devam etmemesi üzerine biçerdöverdeki 4 tonluk mısır kamyona aktarılarak biçerdöverin ağırlığı hafifletildi. Ardından çağrılan vinçle biçerdöver saplandığı yerden çıkartıldı.



Yaklaşık 3 saat çalışma sonucu biçerdöveri saplandığı obruktan çıkardıklarını belirten Bünyamin Alişan, yaşadıklarını anlattı. Sabah saatlerinde hasat yapmaya başladığını ve bir saatlik çalışmanın ardından biçerdöver kullanırken aniden obruk oluştuğunu belirten Alişan, şunları söyledi:



\'\'Mısır hasadı yaparken aniden tarla çöktü. Panikleyip, korktum. Çünkü bölgemizde oluşan obrukların çapı ve derinleri 50 ila 100 metreyi buluyor. Hemen biçerdöverden inip uzaklaştım. Şans eseri 2 metre çapında 8 metre derinliğinde obruk oluştu. Ön sağ lastik obruğun içinde kaldı. Sonra vinçle çıkardık. Yıllardır bu işi yapıyorum ve ilk kez böyle bir şey başıma geldi. Allah\'tan can kaybı yaşanmadı. Ama mutlaka bunun için önlem alınması gerekir. Artık tarlalarda da çalışamayacağız.\'\'



Tarla sahibi Ömer İvriz de, biçerdöverin hasat yapması izlerken obruğun oluştuğunu belirterek, \'\'Biçerdöverin lastiği aniden çukura düştü. Oluşan manzara karşısında hayrete düştüm ve o an büyük korku yaşadık. Biçerdöver sürücüsüne, \'Atla kaç diye \' bağırdım. O da hemen aracı terk etti ve uzaklaştık. Bölgede sürekli obruk oluşuyor. Can kaybı olmamasına seviniyoruz. Ama önlem alınması gerekir. Belki büyük çaplı olsa hepimizi içine düşebilirdik. Can kaybı yaşanabilirdi\'\' dedi.