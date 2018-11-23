(Görüntülü) Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Karayolları 16\'ncı Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi\'nin yemekhanesinde garson A.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen aşçı Özal Kızak ve Mustafa Tutuş\'un Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ndeki otopsi işlemleri tamamladı. Cenazeler, ailelere teslim edildi. Tutuş\'un cenazesi, Mimar Sinan Camisi\'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda, Kızak\'ın cenazesi ise Kangal ilçesi Merkez Camisi\'nde ikindide ilçe mezarlığında toprağa verildi. SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Drone\'de kullanıldığı aramalarda, 16 saat sonra yakalanan A.K. ise Numune Hastanesi\'de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.