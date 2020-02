(Görüntülü) Mircea Lucescu: "Sahada her şeyimizi vereceğiz"

\"Üst seviyede kalmak istiyorsanız değişim gerekiyor. Bu da beni farklı arayışlara itti\" Çağlar Söyüncü: \"Genç ve iyi bir ekibiz\" İbrahim ALİOĞLU-Olgucan Kalkan / TRABZON, (DHA) Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Rusya ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular. \"GENÇ VE İYİ BİR EKİBİZ\" Milli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Çağlar Söyüncü, \"Öncelikle herkes takımında oynuyor. Gençler olarak Avrupa\'da oynuyoruz. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz ve yorgunluktan çok, nasıl başarılı oluruz diye konuşuyoruz. Genç ve iyi bir takımız. Hocamız bize güveniyor ve yarınki maçı en iyi şekilde bitirerek yolumuza devam edeceğiz\" şeklinde konuştu. \"KAZANMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ\" Dünya Kupası öncesinde de Rusya ile oynadıklarını hatırlatan A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, \"Dünya Kupası öncesinde Rusya ile karşılaşmıştık ve kupa bitti, yine bizimle oynuyorlar. Bu şans gibi, Dünya Kupası\'nda çok iyi ve akıllıca oynadılar. Oyun açısından disiplinliydiler. Rakipler tarafından domine edilmiş gibiydiler ancak kontra atak ve uzun toplarla baskıya karşılık verdiler. Böylelikle güzel sonuçlar alarak son 8\'e kaldılar. Artem Dzyuba fizik ve taktiksel olarak iyi hazırlanmıştı. Bence Rusya aldığı sonuçlarla bu pozisyonu hak etti. Şimdi daha farklı bir ekip. Daha genç bir takım. Ama antrenörleri Çerçesov akıllı davrandı ve kendisiyle çalışmış oyuncularla kadroyu aldı. Aynı organizasyon ve disiplini, oyun stilini bekliyorum. Bizim de buna karşı kazanmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Farklı değişik şekilde bu oyuna cevap vermemiz gerekiyor\" açıklamasını yaptı. \"MECBUREN TAKIMI GENÇLEŞTİRDİK\" Lucescu takımın genç oyunculardan oluşmasıyla ilgili olarak da, \"Takımda herkesi değiştirmek zorunda değildim ancak eski ekip Türk futboluma çok şey verdi. Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Hakan Balta, Arda Turan gibi futbolcular iyi işler çıkardı. Üst seviyede kalmak istiyorsanız değişim gerekiyor. Bu da beni farklı arayışlara itti. Genç oyuncuları milli takıma çağırarak performans göstermek sorumluluk gerektiren bir durum. 8 oyuncumuz takım değiştirdi. Hepsi daha iyi kulüplere gitti. Bakarsanız Galatasaray ve Beşiktaş\'ta 1 veya diğer kulüplerde 2 tane Türk oyuncu oynamakta ve mecburen bu yola girdik\" şeklinde konuştu. \"SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ\" Genç bir ekiple başarıyı yakalayacaklarına vurgu yapan Lucescu, \"Ekip yaratmak kolay değil, ekibi yok etmek kolay ama kurmak zaman istiyor. Bunu yapmak için zamana ihtiyacımız var. Böyle maçlarda tecrübe kazanacaklar ve aynı zamanda bu oyuncuları üst seviyeye çekiyoruz. Oyuncularım iyi yerlere geliyor, geldiler ve gelecekler. Bir çok oyuncumuz iyi yerlere transfer oldu. Mehmet Zeki Çelik, Spor Toto 1\'inci Lig\'de oynarken Fransa\'da Lille\'e transfer oldu. Okay Yokuşlu Celta Vigo\'ya, Ömer ve Emre Akbaba Galatasaray kadrosuna katıldı. Çağlar ise Leicester City\'e gitti. Tarkan da Kasımpaşa\'ya geldi. Oyuncularım üst seviyeye geliyorlar. Bu zamanla gerçekleşen bir durum. Ben de bunları bekliyorum. Bizim zamanla potansiyelimiz artacak. Futbolcular takımlarına zamanla alışacaklar ve zaman gerekiyor. Genç bir ekip kurup onların performansını yukarı çekmeyi planlıyorum. 20 tane ekipten kurulan ekibi 3-4 takımdan kurmak isterim ama ekibime çok güveniyorum. Genç ekip ama hırslıyız. İyi olacağız ve sahada her şeyimizi vereceğiz. Sabır gerekiyor, sabır.. Herkes göstermeli\" diye konuştu. \"BAŞARI İÇİN SADECE ÇALIŞMAK GEREKİYOR\" Yabancı oyuncu kuralına da değinen Lucescu, \"Türk futbolunun politikasını ben yapmıyorum. Elde bulunan futbolcularla çalışmak zorundayım. Oyuncu kuralı ile ilgili karar federasyonun, medya tarafından da konuşulur. Türk futbolunda yetenekli futbolcular var ve onların eğitilmesi, disipline edilmesi ve profesyonel futbolun öğretilmesi gerek. 2003 yılında elde edilen 3\'üncülükte Galatasaray\'dan 8 tane Türk oyuncu bulunuyordu. Bu derece de Türk futbolcularla elde edildi, Avrupa\'da da derece elde edilir. Sadece çalışmak gerekiyor\" ifadelerini kullandı. \"ZENİT\'E BAŞARILAR\" Eski takımı Zenit hakkında da konuşan Lucescu şanları söyledi: \"Zenit\'i unutamıyorum hala o güzel günlerin güzelliğini yaşıyorum. Orada yaşayan insanlarla hala görüşüyorum. Zenit\'e başarılar diliyorum. Şampiyonluk kazanması gerektiğine inanıyorum ama Spartak Moskova da çok güçlü ve onlar da iyi bir ekip.\"