(Görüntülü) Mircea Lucescu: "Oynamamız gereken oyun bu değildi" -2

Siyamend Kaçmaz / SOÇİ,(DHA)



UEFA Uluslar B Ligi 2\'nci Grup 3\'üncü maçında Türkiye deplasmanda Rusya\'ya 2-0 mağlup oldu. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.







Rusya\'nın maçı kazanmayı hak ettiğini ifade eden Lucescu, \"Rusya kazanmayı hak etti. Oyun gücü olarak iki farklı ekibin oynayacağını dün de söyledim. Oyun kontrolü olarak Rusya beklediğimiz futbolu oynadı, biliyorduk böyle olacağını. Duran toplar, kontra ataklar, hava toplarında olan üstünlüklerini, fiziki olarak güçlerini biliyorduk. Biri Mart ayında kurulan diğeri ise 2 senedir Dünya Kupası\'na hazırlanan bir ekip. Rusya, oyuncuları takımlarında 90 dakika oynayan hazır bir takım. Bizde ise Mehmet Topal ve Emre Akbaba gibi iki önemli oyuncumuz sakattı. Topal orta sahada bize yardım eden, Emre Akbaba da boşluklara kaçan bir oyuncumuzdu. Topla oynama 60\'a 40\'tı ama onlar golleri buldu. İlk golde inanılmaz bir hatadan faydalandılar. Zannediyorum daha fazla pozisyon da olmadı. Daha net bir pozisyon hatırlamıyorum, ofsayt pozisyonları falan vardı. Rusya\'yı tebrik ediyorum kazanmayı hak ettiler\" ifadelerini kullandı.







\"OYNAMAMIZ GEREKEN OYUN BU DEĞİLDİ\"







Genç oyuncuları bu seviyeye hazırlamaya çalıştıklarını belirten Lucescu, \"3 maç oynadık. Genç bir ekibiz onları bu seviyeye hazırlamak lazım. Sahada 19 - 21 yaşında olan oyuncularım vardı. Bu bizim için iyi bir ders oldu. Rusya takımına bakarsak daha iyi oldukları sahada görülüyordu. Oynamamız gereken oyunu oynamadık. 5 pozisyon elde ettik ve değerlendiremedik. Guilherme kalede çok iyiydi. Belki bizim oyuncularımız Rusya\'nın agresif ve ısrarlı oyunundan çekindi. Oynamamız geren oyun bu değildi. Bir de Dzyuba gibi oyuncunuz varsa zaten. Bizim defansımızla çok mücadele etti. Çok iyi bir oyun oynadı kazanmayı hak etti. Biliyorsunuz ki sahada kazanan takım her zaman haklıdır. Ömer ve Zeki ve Berkay\'ın iki maçı var. Onlar da kendilerini geliştirip gereken seviyeye geleceklerdir\" diye konuştu.







\"KENDİLERİNİ GELİŞTİREREK DAHA FAZLA SÜRE ALACAKLAR\"







Bu seviyelere gelindiği zaman oyuncuların kendi takımlarında forma giymelerine dikkat çeken tecrübeli teknik adam, \"Bunu daha önce söyledim. Kendi ekiplerinde oynamayan oyuncular dediğim zaman her iki tarafı da söyledim. Yarışmada bu seviyeye geldiniz zaman kendini çok belli eder. Çağlar, Cenk ve Okay daha yeni ekip değiştirdi. Onlarda kendilerini geliştirerek daha fazla süre alacaklar\" şeklinde konuştu.