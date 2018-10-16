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(Görüntülü) Minik sporcu etkinliklerin maskotu oldu

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN'in Anamur ilçesinde 2

16 Ekim 2018 18:29

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Anamur ilçesinde 2.5 yaşındaki Hira Elfida Şen, Amatör Spor Haftası etkinliklerinin maskotu oldu. Kapalı spor salonunda yapılan ve Kaymakam Mehmet Kurdoğlu ile Emniyet Müdürü Mehmet Güngör\'ün de yer aldığı programda öğrencilerin tekvando ve karate gösterisi büyük alkış alırken, tekvando takımının en küçük üyesi Hira Elfida Şen\'in gösteri sırasında yanlış tarafa dönmesi sonrasında yaşadığı şaşkınlık renkli görüntüleri beraberinde getirdi. Hira\'nın tekme ile antrenörünün elindeki yastığı düşürmesi ayakta alkışlandı.

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