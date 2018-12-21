(Görüntülü) Minik öğrenciler için Kazdağı'ndan kamyonetle kar getirildi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde özel kreş, öğrencileri için Kazdağı’ndan kamyonetle kar getirdi. Bazı öğrenciler ilk defa kar görmenin heyecanını yaşarken, çocuklar, öğretmenleri ve arkadaşları ile kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Edremit’te yaşları 2 ile 6 arası çocuklara eğitim veren özel kreş, öğrencilerinin kar ile tanışıp, oynaması amacıyla, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kazdağı’ndan kamyonetle kar getirterek, okulun bahçesine döktürdü. Hayatlarında ilk kez kar gören bazı öğrenciler, kreş bahçesindeki kar yığınına hücum ederek oynarken, bazıları ilk kez gördükleri kara yaklaşmada tereddüt yaşadı. Minyatür kardan adam yapan kreş öğrencileri, doyasıya eğlendi. Kartopu oynayıp kardan adam yapan minikler, çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Edremit ilçe merkezine kar yağmadığını belirten Kreş Müdürü İsmail Akçe, \"Kent merkezimize kar düşmediği için çocuklarımızı kardan adamdan, kartopundan mahrum bırakmamak için kamyonetle Kazdağları bölgesinden kar getirttik. Çocuklarımız kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Çocuklarımız da mutlu, biz de mutluyuz\" dedi.