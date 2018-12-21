(Görüntülü) Minik Kuzey, bebek arabasında köpeğini gezdirdi

İbrahim UĞUR TOKAT, (DHA) Tokat\'ta minik Kuzey Toktamur\'un(2) kendisine ait bebek arabasına bindirdiği \'Pati\' adlı köpeği bindirip evde gezintiye çıkarttı. Bu anları yansıtan görüntüler sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı. Kent merkezinde oturan Fatih-Betül Toktamur çiftinin tek çocukları olan Kuzey Toktamur kendisine ait çocuk arabasına Terrier cinsi 4 yaşındaki köpeklerini bindirdi. Kuzey, \'Pati\' ile evin içinde kısa bir gezinti yaptı. Kuzey\'in ittiği çocuk arabasına oturan köpek ile çocuğun gülümseten anlarını dedesi Mustafa Toktamur cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.